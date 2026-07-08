El primer encierro de San Fermín logra un 65,9% de cuota y 1.460.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas

Primer encierro de los Sanfermines de 2026 - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de Fuente Ymbro, anotó este martes un 65,9% de cuota de pantalla en La 1 y Canal 24 horas y 1.460.000 espectadores de media.

Así lo ha dado a conocer este miércoles RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que este primer encierro logró más de 2 millones de contactos en ambas cadenas.

Por su parte, el especial 'Vive San Fermín' del 7 de julio obtuvo un 52,6% de cuota de pantalla y 830.000 espectadores de media, lo que representa 1,4 puntos más que el año pasado.