El primer trimestre del año cierra con 56 muertos menos en carretera, cifra récord desde 2021, según DGT

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en el primer trimestre del año ha descendido en 56 (-22%) respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante los tres primeros meses del año, se han producido 186 siniestros mortales en los que han fallecidos 196 personas.

Estos datos sitúan el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026 en el trimestre en el que menos personas han fallecido en siniestros viales de la serie histórica, a excepción del año 2021, que estuvo condicionado por las restricciones a la movilidad generadas por el COVID. Estas cifras se producen en un contexto con un 4,12% más de desplazamientos de largo recorrido con respecto al pasado año.

Según la DGT, los expertos en seguridad vial se mueven en una franja de más menos 5% y este primer trimestre con un 22% menos de fallecidos "es algo inusual e inédito, más cuando los desplazamientos por carretera han sido mayores".

Por ello, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha dado la "enhorabuena a los conductores, los verdaderos artífices de este descenso, por los avances en seguridad vial" y ha apelado a que "en estos días de tantos desplazamientos por las carreteras, la prudencia y la precaución sean los mejores compañeros de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa".

Las vías convencionales siguen siendo las que mayor número de siniestros mortales han registrado con el 78,6% del total. DGT ha destacado también, el importante descenso de los fallecidos en turismo, con un 31% menos (90 frente a los 131 del pasado año) y los usuarios vulnerables representan el 45% de los fallecidos en carretera, aunque desciende el número de ciclistas y aumentan motos y peatones.

Respecto al tipo de siniestro, se ha registrado un descenso importante de las salidas de vía, con un 33% menos de fallecidos. El único tipo de siniestro que aumenta es el atropello a peatón con 31 víctimas mortales, frente a las 26 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 26 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro, 23 de ellos viajaban en turismo, uno en furgoneta y dos en camión. Un usuario de bici y otro de motocicleta tampoco hacían uso del correspondiente casco.

Por comunidades autónomas, la siniestralidad en este primer trimestre ha tenido un comportamiento irregular. En cuatro comunidades autónomas ha aumentado el número de fallecidos (Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia) mientras que en el resto ha descendido.

DATOS DE MARZO

Por lo que respecta al mes de marzo, las cifras tanto de siniestralidad como de desplazamientos son "también inusuales". Durante este mes se han registrado en las carreteras 68 siniestros mortales en los que han fallecido 71 personas, 31 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 30% de fallecidos, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 10,85% respecto a marzo del año anterior, registrándose 38,8 millones de movimientos de largo recorrido. El descenso del número de fallecidos ha sido mayor en vías convencionales que en vías de alta capacidad.

Según el medio de desplazamiento, ha aumentado el número de fallecidos peatones, 13 este mes de marzo, 7 más que en el mismo mes del año anterior y el de motoristas, 17 fallecidos este mes, frente a los 14 del mes del pasado año. El descenso más significativo de víctimas mortales este mes se produce en los turismos, habiéndose registrado 34 víctimas mortales, 25 menos que en el mismo mes del año anterior. En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos en todo tipo de siniestro, excepto en los atropellos a peatón que aumentan. Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 7 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro, todos ellos viajaban en turismo.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que mayor descenso registra respecto a marzo de 2025 y Andalucía y Castilla y León las que mayor número de víctimas mortales registran.