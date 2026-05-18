La primera encíclica del Papa León XIV 'Magnifica humanitas' se publicará el 25 de mayo

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Felice De Martino / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La primera encíclica del Papa León XIV, 'Magnifica humanitas', dedicada a "la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial", será publicada el próximo 25 de mayo, según ha informado este lunes la Santa Sede.

El documento lleva la firma del Papa León XIV con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135 aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII.

La encíclica será presentada a las 11:30 horas, en el Aula del Sínodo, en presencia del Pontífice, e intervendrán en el acto como ponentes el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

También participarán la teóloga y docente de la Universidad de Durham Anna Rowlands; el cofundador de Anthropic (Estados Unidos) y responsable de investigación sobre interpretabilidad de la inteligencia artificial, Christopher Olah, y la docente de teología política y pensamiento social católico en la Jesuit School of Theology/Santa Clara University, en California, Leocadie Lushombo.