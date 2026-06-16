La primera mitad de junio ha sido más cálida de lo normal y el calor irá a más, con posibles temperaturas récord

Archivo - Un chico se moja la cabeza, a 12 de agosto en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera mitad de junio ha sido más cálida de lo normal en el conjunto de España y el calor irá a más entre finales de esta semana y comienzos de la siguiente, con posibles temperaturas de récord, ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su perfil en 'X'.

"La primera mitad de junio ha sido más cálida de lo normal en el conjunto de España. El calor irá a más: entre finales de esta semana y comienzos de la próxima las temperaturas podrían estar entre las más altas registradas en esas fechas. Seguiremos informando", ha indicado.