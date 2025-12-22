La primera tabla del sorteo de Navidad 2025 despierta al Real con el segundo premio, el más madrugador

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha despertado al Teatro Real de Madrid a las 9.21 horas con la aparición del segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie, para el número 70.048.

El premio más madrugador de este 2025 ha sido cantado por los niños de la Residencia de San Ildefonso de Madrid Ángel Abaga, que ha proclamado el número, y Samanta Fuster, encargada de anunciar premio.

Ángel, de 12 años, es de los veteranos y participa por cuarta vez. Para el pequeño, el sorteo "mola mucho", "cantar es bonito" y es una "experiencia única". "Me gusta cantar y, si hay algún premio, mejor", afirmaba en una entrevista con Europa Press. De hecho, recuerda que uno de los años cantó el Gordo y fue "muy feliz".

A lo largo de los cerca de 20 minutos que ha durado esta primera tabla, Ángel y Samanta han ido cantando los distintos números agraciados con la pedrea, 1.000 euros a la serie. La primera tabla del sorteo ha concluido a las 9.33 horas.