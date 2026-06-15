El prior de los Agustinos destaca la "cercanía" de León XIV: "Nos ha animado a ser signo de comunión"

Entrada del Colegio San Agustín, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El prior provincial de la Provincia de San Juan de Sahagún, Domingo Amigo, ha destacado la "cercanía" del Papa León XIV con los agustinos durante su visita a España del 6 al 12 de junio, y ha señalado que les ha animado a ser "signo de comunión".

"Valoro mucho la cercanía que ha tenido hacia los agustinos, recibiéndonos tanto en Madrid como en Barcelona y aninándonos a ser signo de comunión", ha subrayado Amigo, en declaraciones a Europa Press, tras el viaje del Pontífice.

El prior ha valorado muy positivamente el viaje "tanto por la oportunidad de la visita como por la acogida estupenda que ha tenido en todos los lugares" y ha asegurado que "en muchos ha superado las expectativas".

También ha destacado el contenido de sus discursos, "por la defensa de la dignidad de la persona, por la defensa de la paz y, especialmente, en estos últimos días por la acogida y el trato que debe darse a los inmigrantes, respetando siempre su dignidad personal".

A su vez, espera que este viaje les ayude a "caminar juntos" en "sinodalidad". "Espero que esta visita contribuya a que ofrezcamos una respuesta cada vez más auténtica a la llamada del Señor y nos ayude a caminar juntos, con todos los cristianos, en sinodalidad, viviendo en comunión y compartiendo la misión evangelizadora", ha remarcado.

El Papa León XIV se reunió dos veces con miembros de la familia agustiniana durante su visita apostólica a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026.

El primero de estos encuentros tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio en la Nunciatura Apostólica, en Madrid, con 205 religiosos agustinos de la Provincia de San Juan de Sahagún, ocho agustinas contemplativas, tres religiosos agustinos recoletos y cuatro agustinas recoletas.

También participaron la superiora general de agustinas hermanas del Amparo, la superiora general de las agustinas misioneras y la madre federal de las agustinas recoletas de clausura.

En aquel encuentro, el Papa aseguró a los agustinos que su "comunión" y "unidad de corazón" pueden "servir de mensaje al mundo en este momento de la historia". También les invitó a llevar este mensaje a los jóvenes y destacó la "vocación" de las religiosas de vida contemplativa "también para dar sentido a la acción social, en un momento en que se están perdiendo el silencio y la capacidad del ser humano para entrar en su propio corazón".

Asimismo, el martes 10 de junio visitó la iglesia de San Agustín en el barrio del Raval, en Barcelona, para reunirse con entidades de caridad y asistencia social vinculadas a la comunidad.

LAS PREGUNTAS DE RENZO EN EL RAVAL

Durante este encuentro, ante unas 400 personas, el Papa destacó el "esfuerzo y dedicación" de las entidades diocesanas de caridad y asistencia, y les animó a ser "testimonios creíbles de la esperanza cristiana".

Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Renzo, un niño de 6 años que leyó una carta en la que preguntaba al Pontífice si le gusta el fútbol; si de pequeño quería ser Papa y por las preocupación de sus padres por dificultades económicas.

"¿Por qué hay gente a la que le pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos? ¿Hay que perdonar siempre?", preguntó el pequeño.

El Papa aseguró que cada comunidad eclesial diocesana está llamada a acercarse a las "heridas y necesidades" de los más pequeños y vulnerables; añadió que la caridad evangélica da forma e identidad a la vida personal y comunitaria de todo cristiano, sobre todo en los tiempos actuales, "en los que parece haberse perdido el sentido de la dignidad sagrada del ser humano" y subrayó la importancia de los abuelos en las familias llamando a acompañarles en la vejez y a no normalizar "la soledad y el abandono".