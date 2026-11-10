Priorizar comercios conocidos o desconfiar de enlaces por SMS, consejos de Funditec para evitar fraudes 'online'

Director de Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañón - FUNDITEC RESEARCH

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Priorizar comercios de trayectoria conocida, utilizar tarjetas virtuales de un solo uso o desconfiar de enlaces promocionales recibidos por SMS o correo electrónico son algunas de las recomendaciones realizadas por Funditec para garantizar un consumo 'online' seguro ante la celebración del Día Mundial de las Compras, este 11 de noviembre, y la campaña del 'Black Friday'.

Así, la fundación tecnológica recuerda que, entre los fraudes más comunes, se encuentran los engaños que proporcionan las tiendas que aparecen temporalmente y que nunca envían la mercancía, así como webs o mensajes que suplantan a marcas conocidas o empresas de paquetería para robar datos, robos de la información del comprador incluso en una tienda legítima.

En este sentido, el director de Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañón, precisa que las falsificaciones y productos que no cumplen con la normativa europea o la mera dificultad de reclamar son los fraudes más habituales en este tipo de campañas.

"Jamás compro por internet medicamentos fuera de farmacias autorizadas, productos de seguridad de vendedores desconocidos (como las sillitas de bebés, auriculares, cargadores, etc.), artículos caros de segunda mano pagados fuera de la plataforma y entradas de reventa no oficial", resume el experto.

Por ello, Álvarez Marañón recomienda a los usuarios dar prioridad a los comercios establecidos frente a los desconocidos ya que "es frecuente que para estas campañas surjan como setas comercios fraudulentos que desaparecen transcurrida una semana".

Además, aboga por utilizar para los pagos "tarjetas virtuales, que muchos bancos permiten generar para un solo uso o con un límite de gasto" y enfatiza en la importancia de "no pinchar en enlaces de ofertas que lleguen por SMS, correo o redes sociales". "Desconfiad también de los falsos avisos de paquetería, que en esas semanas se multiplican", alerta.

Además, el director de Funditec Research reconoce que "crear una web de aspecto sofisticado cuesta muy poco" aunque precisa que hay algunas señales al respecto como "revisar el candado" pese a que "por sí solo no basta porque significa que los datos viajan cifrados no que la tienda sea legítima".

También pide fijarse en el dominio "para verificar que no sea parecido a una marca de referencia" ya que la Ley de servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico en España obliga a todos los comercios a su identificación. Por ello, debe de aparecer "la razón social, el NIF/CIF, dirección física y los datos de registro mercantil", al tiempo que aconseja "buscar opiniones fuera de la web".

Asímismo, reclama evitar "aquellas ventas que solo aceptan bizum entre particulares, transferencias o criptomonedas". "Si algo es demasiado bueno para ser verdad, ¡es que no es verdad!", advierte.

Sobre las devoluciones, desde Funditec recuerdan que el comprador online dispone de 14 días desde que se recibe el producto para proceder a hacerla sin dar ningún tipo de explicación, ya sea en Black Friday o en rebajas. Como explica Álvarez Marañón, "el abrir la caja no te quita este derecho". No obstante, fuera de esta norma los productos personalizados, los perecederos, los de higiene o los softwares desprecintados.