Prisa convoca junta de accionistas el 29 de junio y propondrá una reducción del consejo de administración

Archivo - El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, durante la celebración de la Junta General de Accionistas de PRISA 2023, en la sede de la compañía, a 27 de junio de 2023, en Madrid (España). Durante la reunión, los accionistas de PRISA han aprobado - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Prisa ha convocado su junta general de accionistas 2026 para el próximo lunes 29 de junio, donde propondrá la fijación del número de miembros del consejo de administración en un total de 11 frente a los 14 actuales.

"El consejo entiende que el nuevo número establecido constituye una dimensión adecuada para que este órgano societario pueda desempeñar sus funciones de forma eficiente y con suficiente contraste de opiniones y aportaciones por parte de sus integrantes", según informa 'El País', diario editado por Prisa.

En este sentido, la cabecera sostiene que el objetivo del grupo de comunicación es realizar "una simplificación y una reestructuración de su modelo de gestión, siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", que recomienda que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.

El código añade que "cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista, o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros".

Si los accionistas avalan la propuesta, el consejo de administración quedaría integrado por cinco consejeros independientes, que representan el 45,45% del total; cuatro dominicales (36,36%); y dos ejecutivos (18,18%). En la actualidad, el órgano de gobierno lo conforman 14 miembros: siete independientes, cinco dominicales y dos ejecutivos.

Con la reducción de miembros del consejo saldrán del mismo Béatrice de Clermont-Tonnerre e Isabel Sánchez García, que tienen la categoría de independientes, y cuyo plazo de nombramiento vence el 27 de junio de este año.

También saldría el consejero dominical Andrés Varela Entrecanales, cuyo plazo de nombramiento venció el 7 de septiembre de 2025. Andrés Varela incurriría en incompatibilidad para ser consejero de Prisa dado que es accionista y administrador de Siete (acrónimo de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL), el consorcio que se ha adjudicado el canal de TDT, según ha destacado 'El País'.

Por otro lado, Prisa propondrá a sus accionistas la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Alberto Polanco Blanco, como consejero ejecutivo. Polanco sustituyó a Francisco Cuadrado como presidente ejecutivo de Santillana y consejero ejecutivo de Prisa el pasado 1 de enero, y su cargo como consejero debía ser ratificado por los accionistas.

La junta de accionistas también votará la reelección del presidente de la compañía, Joseph Oughourlian, como consejero dominical; el vicepresidente, Fernando Carrillo Flórez, como consejero independiente; la consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil Miguel, como consejera ejecutiva; Teresa Quirós Álvarez como consejera independiente; y Manuel Polanco Moreno como consejero dominical. A todos ellos les cumplía el mandato de su nombramiento.

Otras propuestas de acuerdo, recogidas por Europa Press, son la aprobación de un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2026 y 2029, consistente en la entrega de acciones de la sociedad ligada a la consecución de determinados objetivos, dirigido a los consejeros ejecutivos de Prisa; y la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, y revocación de la política de remuneraciones 2025-2027.

El orden del día incluye un contra-split con el que la compañía busca reducir el número de acciones en circulación. La junta votará la agrupación y cancelación de las acciones en que se divida el capital social para su canje por títulos de nueva emisión en la proporción de una acción nueva por cada diez acciones preexistentes, con una elevación del valor nominal unitario de las acciones de 0,10 euros a un euro, sin modificación de la cifra del capital social y con la consiguiente reducción del número de acciones en circulación.