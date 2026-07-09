Prisa prorroga la vigencia del contrato de liquidez hasta el 11 de julio de 2027

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, en la junta de accionistas de Prisa 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Prisa ha prorrogado la vigencia del contrato de liquidez que mantiene con JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. hasta el 11 de julio de 2027.

Así lo ha comunicado este jueves la compañía en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recogida por Europa Press.

El contrato de liquidez de PRISA se suscribió inicialmente en julio de 2019 con JB Capital Markets. Dicho acuerdo se ha ido prorrogando sucesivamente, manteniendo su vigencia.

El objetivo del contrato es favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de las acciones de la sociedad, según detallaba la compañía en el momento de la firma.