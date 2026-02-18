El Programa Ramón y Cajal se fusiona con la convocatoria Consolidación Investigadora y contará con 240 millones en 2026

Acto sobre las novedades del programa Ramón y Cajal - MICIU

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Programa Ramón y Cajal, que se fusiona con la convocatoria de Consolidación Investigadora, contará este año con al menos 240 millones de euros, lo que supone un incremento del 53,85% respecto a la suma de ambos en 2025.

Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en un acto en la sede del Ministerio, en el que ha destacado el refuerzo del Programa Ramón y Cajal, que gestiona la Agencia Estatal de Investigación (AEI), "para consolidar su liderazgo científico con una dimensión internacional".

La próxima convocatoria del programa, que saldrá en otoño de este año, contará, según ha señalado Morant, "con varias mejoras que permitirán fortalecer la carrera científica de quienes accedan, aumentar su capacidad para atraer financiación europea y reforzar a las instituciones de acogida, que verán incrementados tanto sus recursos como su capacidad competitiva".

"El Programa Ramón y Cajal evoluciona para responder mejor al momento actual, en el que necesitamos que el talento investigador emergente pueda consolidarse antes, liderar antes y competir antes en el escenario internacional", ha afirmado la ministra.

La primera novedad es la incorporación de financiación asociada a un proyecto científico propio durante toda la duración de la ayuda que será de cinco años acompasándose al resto de ayudas para proyectos nacionales de investigación.

La convocatoria de Consolidación Investigadora se fusionará a partir de estas ayudas con el Programa Ramón y Cajal. Esto permitirá que "quienes accedan al programa dispongan desde el primer día de los recursos necesarios para desarrollar su línea de investigación, contratar personal y construir un equipo estable".

La segunda novedad es que el proceso de evaluación incorporará entrevistas científicas. "Apostamos por una evaluación eficiente, precisa, más justa que permita identificar no solo trayectorias brillantes, sino también liderado, independencia y proyectos con verdadero potencial transformador", ha destacado Morant.

En tercer lugar, el programa incorpora incentivos vinculados a la participación en las convocatorias ERC, las ayudas altamente competitivas del Consejo Europeo de Investigación, con "importantes incrementos salariales" cuando los beneficiados por el Programa Ramón y Cajal logren obtener estas ayudas.

LA AEI, "UNA PALANCA PARA LA INVESTIGACIÓN"

La ministra Diana Morant también ha agradecido el trabajo realizado por la AEI a lo largo de sus diez años de existencia y ha destacado cómo se ha convertido "en una palanca para la investigación, para los investigadores y las investigadoras para fortalecer el sistema, para homologarlo también a nivel europeo".

En ese sentido, ha destacado y ha agradecido "el compromiso claro" de cada uno y cada una de las investigadoras, "con el sistema y con la propia agencia". También ha manifestado el "compromiso absoluto del Gobierno de España" con la Agencia y ha recordado que el presupuesto ejecutado, la financiación que llega cada año a los investigadores de todo el país, ha pasado de 725 millones de euros en 2018 a más de 1.308 millones en 2025, un 80% más.

Desde el Ministerio destacan que las mejoras presentadas "son fruto de un proceso de diálogo técnico y de contraste con el sistema científico en una profunda reflexión", donde han participado organizaciones representativas de la comunidad científica y académica como la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa) o la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).

El programa Ramón y Cajal fue creado hace 25 años para captar, retener y atraer investigadores con trayectorias prometedoras en instituciones científicas de España.

Los investigadores han de ser doctores con menos de diez años de experiencia tras leer la tesis doctoral y deben presentar una línea de investigación propia a desarrollar en el centro de acogida.

Los contratos son de cinco años de duración con compromiso de estabilización en la institución que les acoge, centros de investigación y universidades y la edad media de los investigadores que los obtienen es de 36-38 años. En estos 25 años, casi 8.000 investigadores han sido Ramón y Cajal. En su gran mayoría, son hoy los científicos líderes en España.

Desde 2018, se ha incrementado los contratos, mejorado las condiciones y reforzado las garantías de estabilización profesional de este personal.