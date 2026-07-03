La programación del canal de SIETE podrá arrancar a partir del 5 de noviembre, junto a las emisiones de TDT en UHD

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La programación del nuevo canal de la televisión digital terrestre (TDT), adjudicado al consorcio Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL. (SIETE), podrá arrancar a partir del próximo 5 de noviembre cuando se abrirá su espacio en el espectro radioeléctrico, momento en el que también comenzarán las emisiones de TDT en ultra alta definición (UHD) en España.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha matizado que, en todo caso, la parrilla de la nueva cadena de televisión deberá estar disposible para los espectadores "siempre antes del 27 de noviembre". El canal cuenta con Luis Morales Losada como production manager.

El departamento que dirige Óscar López ha sacado a audiencia pública una resolución para la puesta en marcha de la implantación del nuevo estándar tecnológico DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2) en el servicio de TDT, que es la que usa la mayoría de los países de la Unión Europea.

Según ha explicado el Ministerio, el DVB-T2 permite emisiones en ultra alta definición (UHD), que ofrecen mayor nitidez y calidad tanto de imagen como de sonido. "Los prestadores de TDT podrán competir con otras plataformas o servicios audiovisuales que utilizan otras redes de transmisión, como el satélite o la televisión por internet, que ya emiten en UHD", ha detallado.

Asimismo, ha explicado que la tecnología DVB-T2 también permite "un uso más eficiente" del espectro radioeléctrico, ya que su implantación libera parte de la capacidad de uno de los múltiples digitales --los bloques de frecuencias donde se emiten simultáneamente varios canales--, dejando espacio para la emisión del nuevo canal de ámbito estatal cuya licencia se adjudicó el pasado 26 de mayo a la empresa administrada por Andrés Varela Entrecanales y vinculada al grupo de accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

De este modo, el texto de la audiencia establece la madrugada del 5 de noviembre como la fecha en la que se realizará la redistribución de los canales de televisión de ámbito estatal entre los diferentes múltiples digitales. También se habilitará la nueva tecnología DVB-T2 en los principales canales de TDT nacionales, que pasarán a disponer de dos emisiones simultaneas, una en HD y otra en UHD sobre esta nueva tecnología.

A partir de las 8.00 horas de ese día, los telespectadores deberán sintonizar de nuevo los canales de televisión para disfrutar de emisiones en UHD, así como del nuevo canal de SIETE y de todos los canales en su nueva posición.

Hasta que se haga una nueva sintonización, no se podrán ver las nuevas emisiones en UHD, pero la mayoría de los canales se podrán seguir viendo como hasta ahora en alta definición (HD). En el caso de Clan (RTVE), DKISS (RadioBlanca), A3Series (A3Media), BeMad y Boing (Mediaset) es imprescindible sintonizar de nuevo, ya que podrían verse en una ubicación diferente del dial TDT o incluso dejar de verse, en función de la configuración de los aparatos receptores.

La audiencia también establece que las empresas afectadas por la redistribución de canales están obligadas a informar de los cambios que les afectan desde el próximo 8 de septiembre, para que la ciudadanía conozca con antelación la necesidad de resintonizar sus televisores para disfrutar de las nuevas prestaciones de la TDT.

El proceso para la implantación de este nuevo estándar tecnológico está incluido en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025. Desde la entrada en vigor del Plan, los aparatos de televisión que se comercializan en España tienen la obligación de poder sintonizar emisiones de TDT en ultra alta definición.

Los ciudadanos que no dispongan de televisores adaptados a esta tecnología seguirán recibiendo los contenidos en HD como hasta ahora. Cuando el parque de receptores de televisión digital terrestre esté suficientemente adaptado, comenzará la segunda fase de la evolución tecnológica de la TDT, con la implantación global de la calidad UHD en los canales autonómicos y locales.