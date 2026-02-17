La propuesta de Junts pide prohibir el burka y el niqab en vía y espacios públicos y descubrir el rostro ante autoridad

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

Junts ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para prohibir el uso del burka y el niqab en la vía y espacios públicos y obligar a descubrir el rostro ante la autoridad cuando sea necesario por motivos de identificación, seguridad o acceso a servicios públicos.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido registrada por Junts después de anunciar la portavoz Miriam Nogueras que no apoyarían este martes la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público.

El texto de Junts presenta un único artículo, que recoge que quedará prohibida la utilización en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran "total o sustancialmente" el rostro e impidan la identificación de la persona. La norma menciona expresamente el niqab y el burka, aunque se formula de manera general para cualquier elemento que oculte la cara.

También señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, "en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación".

Fuentes de la formación han precisado que la norma no recoge sanciones porque entienden que ya existen herramientas legales si hay desobediencia, si se da el caso de que una persona no descubra su rostro al ser requerida.

En todo caso, contempla excepciones para casos de salud "debidamente acreditados", exigencias laborales o de prevención de riesgos, actividades culturales o festivas y situaciones en las que la autoridad requiera equipamiento de protección.

Más allá de la prohibición del velo integral, la proposición incluye una disposición adicional para que el Gobierno central formalice la delegación a la Generalitat de Cataluña de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas.

En concreto, la ley insta al Ejecutivo a transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, ejercer funciones de control fronterizo -incluida la ejecución de la normativa sobre devolución de personas extranjeras- y emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana.

Junts fundamenta esta delegación en el artículo 150.2 de la Constitución y la vincula a la necesidad de dotar a Cataluña de un marco competencial en materia de seguridad.

En la exposición de motivos, Junts argumenta que determinadas prendas que cubren íntegramente el rostro pueden actuar como un "instrumento de invisibilización de la mujer" en el espacio público y proyectar un mensaje "incompatible" con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, sostiene que la identificación personal es un "elemento básico para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y para la garantía de la seguridad ciudadana".

El partido también subraya que la ley no se dirige contra ninguna confesión religiosa concreta y que parte del reconocimiento de la libertad religiosa. Si bien, recuerda que "ningún derecho es absoluto y debe ejercerse en armonía con otros bienes protegidos como la igualdad, la dignidad humana y la seguridad".

"Resulta éticamente incoherente que sociedades democráticas expresen solidaridad con mujeres que, en otros países, se juegan la vida para 'desvelarse' y reclamar su derecho a existir como ciudadanas plenas, y que simultáneamente legitimen, en el propio espacio público, símbolos de ocultación integral presentándolos como mera 'diversidad'", defiende.

Precisamente, Junts anunció este martes que votará en contra de la proposición de ley de Vox en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos porque considera que no pasa los filtros europeos.