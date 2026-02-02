Protección Civil alerta por lluvias intensas y persistentes en suroeste peninsular y pide extremar precauciones

Imagen de un árbol caído en la avenida Alberto Jiménez Becerril de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía A 2 de febrero de 2026 en Sevilla, (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes que afectarán al tercio sur peninsular y a puntos del oeste desde el miércoles y al menos hasta el jueves a consecuencia de una extensa borrasca denominada 'Leonardo', según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En base a ello, ha recomendado a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales, así como mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN) (https://ran-vmap.proteccioncivil.es) y del estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Leonardo es la sexta borrasca de gran impacto de 2026. En comparación, España registró cuatro borrascas en enero de 2025, ninguna en febrero, y un total de seis entre marzo y la primera mitad de abril. AEMET ha indicado en un aviso que se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas.

En concreto, las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste, lo que dará lugar a un significativo impacto hidrológico aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra.

Además, la borrasca Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, lo que podrá ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. Por días, el organismo estatal prevé que el miércoles será la jornada de mayor adversidad del episodio, con la llegada de la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo.

Según ha explicado, estos se caracterizarán por su gran extensión espacial y su disposición paralela al flujo de niveles bajos. Este ganará intensidad y dará lugar a precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular. Las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia y en ellas se podrá recoger localmente más de 200 a 250 litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas.

En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes. De acuerdo con la previsión, se alcanzarán los 100 l/m2 a lo largo del día, con mayor probabilidad a barlovento de la sierra de Cazorla y de sierra Nevada. En el resto de la Península y Baleares las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas.

En este marco, la cota de nieve se mantendrá en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, aunque subirá rápidamente después. Por lo tanto, a primeras horas se esperan nevadas que afectarán al norte y este de Castilla y León además de a los principales sistemas montañosos.

En cuanto al viento, las rachas muy fuertes se darán desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular y se extenderán a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles. De hecho, se podría llegar a los 100 km/h en el área del Estrecho. En este marco, el temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con un poniente muy intenso que dará lugar a alturas de ola significativa de entre cuatro y cinco metros.

HASTA 400 L/M2 EN MONTAÑAS DE ANDALUCÍA

Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves ya que la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste. Por esta parte, AEMET ha indicado que las acumulaciones más significativas se trasladarán durante este día a la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental, donde se podrían superar los 80 l/m2 en doce horas.

De forma paralela, se alcanzarán cantidades similares en puntos de las Béticas que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa. Entre los dos días, es posible que se recoja de forma local 400 l/m2. Además, el frente frío asociado a Leonardo recorrerá el oeste y sur peninsular, lo que dará lugar a su paso a chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla La Mancha y Andalucía.

Con ello, la masa de origen tropical irá siendo reemplazada progresivamente por otra más fría. Sin embargo, AEMET ha puntualizado que la variable más significativa de este día se espera que sea el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio excepto en el cuadrante nordeste. De hecho, en áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 100 km/h. A su vez, también arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares.

En un contexto de moderada incertidumbre, el organismo estatal ha explicado que se espera que a partir del viernes Leonardo comience a rellenarse al noroeste de Galicia. Aunque su influencia continuará sobre España, lo hará en menor medida que en días anteriores. En cualquier caso, considera probable que durante el viernes y el sábado continúen las rachas localmente muy fuertes y el temporal marítimo, así como la persistencia de las precipitaciones en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental. "Se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha indicado.

DISMINUIR LA VELOCIDAD ANTE LA LLUVIA

Ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad al conducir y extremar las precaciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Con tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, al desconocerse lo que puede haber debajo del agua y ha pedido que se localicen los puntos más altos de la zona. Asimismo, avisa de que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

Además, si la tormenta aparece estando en el campo, pide no correr, así como permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También reclama a la población que no se refugie bajo los árboles y se aleje de alambradas y objetos metálicos.

NO ATRAVESAR NI A PIE NI EN COCHE ÁREAS INUNDADAS

Frente a inundaciones, Protección Civil ha pedido no conducir en áreas inundadas y no tratar de atravesar a pie vados inundados o corrientes de agua. Asimismo, ha recomendado alejarse de vías y torrentes y procurar circular de forma preferente por carreteras principales y autopistas.

Más allá de ello, ha indicado que si uno se ve rodeado por una corriente de agua abandone el automóvil y busque un terreno más alto. Además, si tiene que evacuar su domicilio, ha recomendado trasladar los artículos esenciales a los pisos más altos, cerras la toma principal de electricidad y gas y seguir las instrucciones de las autoridades.

"Manténgase permanentemente informado, a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de la situación", ha pedido.