Protección Civil emite una alerta por la llegada de la cuarta ola de calor el miércoles y avisa del peligro de incendios

Una persona camina por la calle - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha publicado una alerta por un episodio de ola de calor desde el próximo miércoles 29 de julio hasta, por lo menos, el domingo 2 de agosto.

Asimismo, ha advertido de que las altas temperaturas "conllevan un importante aumento del peligro de incendios forestales", por lo que incide en la necesidad de "extremar las precauciones para evitar su aparición".

La AEMET ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos por la llegada de una nueva ola de calor este miércoles que afectará, al menos hasta el domingo, a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del noreste y las Islas Canarias.

En los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península Ibérica, conformando un patrón de bloqueo rex con los bajos geopotenciales situados sobre el Mar del Norte. En este escenario, predominarán las altas presiones sobre todo el Mediterráneo occidental, con una gran estabilidad, y cielos despejados.

En combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos.

Se prevé además un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardio- vasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

Además, se espera un progresivo descenso de la capa húmeda en Canarias, que sumado al ambiente cálido y subsidente, dará lugar a ascensos marcados y calima por encima de esta capa.

El nivel de peligro de incendio continuará en aumento hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur localmente racheado y la baja humedad generalizada. El evento podría alargarse durante la próxima semana.

Durante este lunes, así como el martes, España tendrá la consolidación de la situación anticiclónica sobre la Península, así como el role y fortalecimiento de la componente sur. En este sentido, se esperan ascensos térmicos notables o extraordinarios, centrados sobre el tercio norte, siendo más bien moderados en la mitad sur.

Durante el miércoles 29 de julio habrá importantes ascensos en el tercio este, dando comienzo a la ola de calor. Así, la AEMET prevé alcanzar los 39-41 grados en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37-39 grados en puntos de la meseta Norte y La Mancha, así como los 40-42 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

En Canarias, habrá un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superando los 37 grados en valles de esta última isla.

Durante el jueves, las temperaturas darán un cierto respiro en la cornisa cantábrica y tercio norte, manteniéndose elevadas en el resto de zonas.

Así, se repetirán temperaturas en las zonas de aviso, con 39-41 grados en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, ascensos ligeros en todas las islas, superan-do los 37-38 grados en Gran Canaria.

El viernes 31 de julio se caracterizará por una recuperación térmica en el entorno de la Cordillera Cantábrica, así como ascensos ligeros o moderados en todo el centro-sur peninsular.

En este sentido, la AEMET prevé que se alcancen los 40-42 grados en el interior de la mitad sur peninsular, así como los 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

En Canarias, habrá ascensos moderados en las islas orientales, pudiendo alcanzar los 37-38 grados en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura.

De cara al fin de semana, se esperan ligeros cambios térmicos, con mucha incertidumbre, que, sin embargo, no harán disminuir significativamente la situación de aviso.

Así, durante todo el fin de semana, las temperaturas máximas superaran los 40-42 grados en el interior de la mitad sur peninsular, los 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste, y los 37 grados en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura.

RECOMENDACIONES ANTE ALTAS TEMPERATURAS Y RIESGO DE INCENDIOS

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda limitar la exposición al Sol; mantenerse en lugares bien ventilados; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; vestirse con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día; e interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquellas que vivan solas o aisladas.

Para prevenir incendios forestales, recomienda prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; o evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. "Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales", asegura.

Protección Civil también pide no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; y acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

"Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente. En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes", añade en sus recomendaciones.