Protección Civil extiende hasta el sábado la alerta por temporal atlántico por 'Leonardo' a gran parte de la Península

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha señalado que mantiene al menos hasta el sábado la alerta por temporal atlántico por la extensa borrasca denominada 'Leonardo' a gran parte de la Península y ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En este sentido, ha recomendado a la población que extreme las precauciones, atienda las recomendaciones de los organismo oficiales y se mantenga informada de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN) en https://ran-vmap.proteccioncivil.es, así como del estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico (DGT) ante el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos.

Ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad al conducir, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Además, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas en zonas inundables puede dañarlos y arrastrarlos. De forma paralela, insta a no atravesar con el coche ni a pie los tramos inundados al desconocerse lo que puede haber debajo del agua.

En líneas generales, incide en que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación. Más allá de ello, aconseja alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y localizar los puntos más altos de la zona.

NO ATRAVESAR NI A PIE NI EN COCHE ÁREAS INUNDADAS

En líneas similares, pide no conducir en áreas inundadas y no tratar de atravesar a pie vados inundados o corrientes de agua ante la previsión de inundaciones. Asimismo, aconseja alejarse de vías y torrentes y procurar circular de forma preferente por carreteras principales y autopistas.

Más allá de ello, indica que si uno se ve rodeado por una corriente de agua abandone el automóvil y busque un terreno más alto. Además, si tiene que evacuar su domicilio, recomienda trasladar los artículos esenciales a los pisos más altos, cerrar la toma principal de electricidad y gas y seguir las instrucciones de las autoridades.

"Manténgase permanentemente informado, a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de la situación", solicita.

NADA DE IMÁGENES CON EL MAR EMBRAVECIDO

Ante la previsión de fenómenos costeros y fuertes vientos, Protección Civil urge a asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

De igual manera, insiste en la importancia de extremar las precauciones si uno va conduciendo, en este caso sobre todo en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados. "Preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera", ha recalcado.

Al margen de ello, recomienda alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes y no estacionar en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.

"En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar. No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje", subraya.

ESTAR ATENTOS A LAS PLACAS DE HIELO EN CARRETERAS

Sobre el pronóstico de nieve y las bajas temperaturas, Protección Civil solicita a la ciudadanía que se informe de la situación meteorológica y atienda las recomendaciones de la DGT y que, si le resulta imprescindible viajar por carretera, vayan muy atentos y tengan especial cuidado con las placas de hielo.

Sobre los viajes por carretera, aconseja llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. Si alguien se queda atrapado en la nieve, recomienda que permanezca en el coche, con la calefacción puesta y automóvil.

"En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia", indica.

INFORMARSE ADECUADAMENTE DE LA SITUACIÓN DE LAS CARRETERAS

Por último, en materia de tráfico, Protección Civil subraya la importancia de informarse adecuadamente de las condiciones meteorológicas y de la situación de la ruta elegida y de atender en todo momento las instrucciones de los agentes de vigilancia en las carreteras, así como de la información de los paneles de mensajes en carretera.

Más allá de ello, subraya que es imprescindible disponer de cadenas, o de cualquier otro dispositivo antideslizamiento, sobre todo para viajes por zonas montañosas. A su vez, recalca que hay que mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

En presencia de nieve o hielo, dice que es aconsejable no adelantar salvo en el caso de que se trate de vehículos extremadamente lentos y que se disponga de amplio espacio libre al frente. "Los conductores de camiones deben evitar adelantamientos en todo caso", subraya.

Por lo demás, pide a los conductores que se hagan ver mediante la utilización correcta del alumbrado y, en vía desdoblada, circular por el carril derecho. "Si tiene que detener el vehículo, hágalo siempre fuera de la calzada o en el arcén", recomienda.