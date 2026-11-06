Protección Civil mantiene la alerta por lluvias en la Península y Canarias hasta la próxima semana por la borrasca Bruna

Archivo - Personas con paraguas por las calles de Málaga, a 29 de octubre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por el temporal de lluvias en Canarias y en la Península provocado por la borrasca Bruna, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El organismo ha avisado de que pueden producirse inundaciones locales en zonas bajas y crecidas de ríos, así como precipitaciones persistentes en zonas afectadas por los incendios del verano.

AEMET ha señalado en una nota informativa que la borrasca Bruna provocará desde este sábado un temporal de lluvias fuertes o muy fuertes, tormentas, rachas de viento muy fuertes y oleaje intenso que afectará primero a Canarias y, desde la tarde del domingo, a la Península.

Los acumulados podrían superar los 200 litros por metro cuadrado (l/m2) en áreas del oeste y sur de Galicia y del oeste del sistema Central, con riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos. Aunque el organismo estatal espera que las precipitaciones pierdan intensidad a partir del jueves, no descarta que continúen los chubascos fuertes.

AEMET apunta que los chubascos fuertes o muy fuertes, además de localmente persistentes y acompañados de tormenta, afectarán al oeste de Canarias desde últimas horas de mañana sábado y se extenderán al resto del archipiélago durante el domingo.

Asimismo, arreciará el viento del suroeste, con rachas muy fuertes que afectarán especialmente a las cumbres de las islas montañosas. Aunque podría haber una tregua en Canarias durante el lunes y el martes, a partir del miércoles se podrían volver a intensificar las precipitaciones y el viento.

Mientras tanto, sucesivos sistemas frontales asociados a Bruna afectarán a la Península desde la tarde del domingo y hasta al menos el miércoles. Dejarán chubascos fuertes o muy fuertes en el oeste peninsular, acompañados de una intensificación de los vientos del sur y suroeste, con rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas.

El organismo estatal ha señalado que los mayores acumulados se esperan en zonas de la vertiente atlántica peninsular donde el relieve favorece las precipitaciones y que están expuestas a los vientos húmedos del suroeste. En estas áreas, las lluvias se caracterizarán también por su persistencia.

En especial, destaca el oeste del sistema Central y el oeste y sur de Galicia, donde a lo largo del episodio se podrían superar los 200 l/m2. De forma más dispersa y ocasional, las precipitaciones también afectarán a las vertientes cantábrica y mediterránea.

En lo que respecta al temporal costero, el organismo estatal ha señalado que afectará a Canarias a finales del sábado y durante el domingo, con vientos fuertes. A partir del lunes se espera mar de fondo de tres a cuatro metros.

En la costa occidental de Galicia, las olas podrán alcanzar una altura de cinco a seis metros a partir del domingo por la tarde, mientras que en Andalucía occidental se espera oleaje perpendicular a la costa, con olas cercanas a los cuatro metros.

A partir del jueves, AEMET espera que las precipitaciones pierdan intensidad, si bien ha subrayado la incertidumbre de la previsión y no descarta que continúen los chubascos fuertes en la Península.

NO ATRAVESAR TRAMOS INUNDADOS

Ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda reducir la velocidad y extremar las precauciones al volante, así como evitar detenerse en lugares por los que pueda discurrir una gran cantidad de agua. Si es necesario viajar, aconseja circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

Asimismo, pide prestar especial atención al lugar donde se estacionan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel del agua puede dañar y arrastrar los que se encuentren en zonas inundables, provocar daños a terceros y obstaculizar el paso de la corriente.

Ante las lluvias torrenciales, recuerda que no deben atravesarse tramos inundados, ni a pie ni en vehículo, porque se desconoce la profundidad del agua y el estado del terreno.

También recomienda localizar los puntos más altos de la zona y no intentar rescatar el automóvil en medio de una inundación. A quienes se encuentren en el campo, les aconseja alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitar los vados inundados y dirigirse hacia lugares elevados.

PRECAUCIONES ANTE LAS TORMENTAS

Por otro lado, Protección Civil advierte de que el principal peligro de las tormentas se concentra en espacios abiertos, aunque recuerda que en los núcleos urbanos también existe riesgo de caída de rayos. En las viviendas, aconseja evitar las corrientes de aire y señala que, si la tormenta sorprende a una persona mientras conduce, un vehículo cerrado puede servir de refugio.

Si la tormenta se produce mientras se está en el campo, recomienda no correr ni permanecer en lugares elevados, como cimas, crestas o divisorias. También desaconseja refugiarse bajo los árboles y pide mantenerse alejado de alambradas y objetos metálicos.

ALEJARSE DE LAS PLAYAS

Ante los vientos costeros, Protección Civil aconseja alejarse de las playas y de las zonas bajas del litoral que puedan verse afectadas por el fuerte oleaje y las mareas. Asimismo, recomienda no estacionar vehículos en lugares expuestos al alcance de las olas.

El organismo recuerda que, en estas situaciones, el mar puede arrastrar a quienes se encuentren en sus proximidades. Por ello, pide no acercarse al litoral para observar, fotografiar o grabar el fuerte oleaje y evitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo la vida.

Ante los fuertes vientos, recomienda asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan caer a la vía pública, así como alejarse de cornisas, árboles, muros, edificios en construcción y grúas que puedan sufrir desprendimientos o caídas. También desaconseja subir a andamios sin las medidas de protección adecuadas.

A quienes tengan que conducir, les aconseja extremar las precauciones, especialmente al salir de túneles, durante los adelantamientos y al cruzarse con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Además, pide prestar atención a la posible presencia de obstáculos en la calzada.