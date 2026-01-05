Protección Civil mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este peninsular hasta el martes

Archivo - Nieve sobre un coche, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este peninsular hasta este martes 6 de enero, día de Reyes, a consecuencia de la borrasca con gran impacto denominada 'Francis'.

Protección Civil ha recomendado en un comunicado un "seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos" ante la incertidumbre sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días.

En este sentido, ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene previsto que este lunes se alcanzará el punto álgido de este episodio, por lo que las nevedas más significativas se concentrarán en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, donde podría darse "prácticamente cualquier cota".

Si bien no es el escenario más probable, no se descartan nevadas con acumulados importantes en el tercio nordeste. También podrá nevar débilmente en zonas bajas del centro peninsular, con menores impactos asociados.

En cuanto a los espesores, se podrían alcanzar localmente los 5 centímetros (cm) en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana. Al final del día, los mayores acumulados se registrarán en las Béticas y no se descartan acumulados por encima de los 10-20 cm en puntos de este sistema montañoso.

Para la noche del lunes --y sobre todo madrugada del martes-- se favorecerá el progresivo role del viento a componente norte y se prevén nevadas en la cordillera Cantábrica, que pueden producir acumulados superiores a los 5 cm, especialmente en la vertiente septentrional, sin descartarse tampoco acumulados por encima de los 10-20 cm en puntos de esta cordillera.

Por su parte, en el escenario más probable para el 6 de enero, la borrasca 'Francis' tenderá a debilitarse a medida que se desplaza hacia el Mediterráneo central, por lo que las nevadas remitirían a primeras horas en el tercio este y cuadrante sudeste peninsular. Sin embargo, se espera que continúen en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte, ascendiendo la cota a lo largo de la tarde.

Por último, con la entrada de la masa de origen ártico se producirá en los próximos días un descenso notable de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante este lunes y martes, pero serán moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica.

Teniendo en cuenta la predicción de la AEMET, Protección Civil ha recomendado atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Además, ha señalado que si es imprescindible viajar por carrtera, se debe tener especial cuidado con las placas de hielo.

Asimismo, ha apuntado que es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recmabio. En caso de quedarse atrapado en la nive, ha aconsejado permanecer en el coche, con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo. Además, ha recomendado informar del hecho y esperar asistencia (salvo que la situación sea insostenible).