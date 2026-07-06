Protección Civil mantiene la alerta por ola de calor hasta el jueves, con máximas de hasta 44 grados

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por la ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional y que se prolongará previsiblemente hasta el jueves 9 de julio con temperaturas que podrán alcanzar los 44 grados.

La situación está motivada por la persistencia de una masa de aire muy cálida y seca sobre la Península y Baleares, favorecida por una situación atmosférica de bloqueo que seguirá provocando temperaturas excepcionalmente altas durante los próximos días.

Las zonas más afectadas serán el cuadrante suroccidental peninsular, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles interiores y diversos puntos del litoral mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca también el importante ascenso térmico registrado en el Cantábrico oriental, donde se alcanzarán igualmente valores muy elevados.

Durante el episodio se esperan temperaturas máximas superiores a los 40 grados en amplias áreas del suroeste peninsular, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro y zonas del interior del este peninsular. El martes 7 de julio podría ser la jornada más intensa en el tercio oriental, con registros de entre 42 y 44 grados en áreas litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana.

Las noches serán especialmente cálidas en numerosas zonas del cuadrante suroccidental y del valle del Ebro, lo que dificultará el descanso y aumentará el riesgo para las personas más vulnerables. La Aemet señala asimismo un aumento generalizado del peligro de incendios forestales debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la posible aparición de tormentas acompañadas de rachas fuertes de viento.

Según las previsiones actuales, a partir del jueves comenzará un descenso progresivo de las temperaturas por la entrada de una masa de aire más fresca desde el oeste, aunque durante esa jornada todavía persistirán valores muy altos en el noreste y sureste peninsular.

Ante la situación, Protección Civil recomienda a la población limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y ricas en agua y sales minerales, beber frecuentemente agua o líquidos, y vestir ropa de colores claros que cubra la mayor superficie de piel posible. También aconseja evitar el ejercicio físico prolongado en las horas centrales del día e interesarse por el estado de las personas mayores, enfermas o que vivan solas o aisladas.

En materia de prevención de incendios forestales, la Secretaría General recomienda prestar especial atención a las normas autonómicas sobre quemas de rastrojos, evitar arrojar colillas, basuras o botellas de vidrio al campo, no encender fuegos en el monte o terrenos próximos y acampar únicamente en zonas autorizadas.

En caso de detectar un incendio en su inicio, las autoridades instan a avisar de inmediato al 112 y, si se está sorprendido por un fuego, a circular siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.