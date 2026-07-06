Protección Civil pide hidratarse ante el calor a los aficionados que vayan a ver a la Selección en pantallas gigantes

1102210.1.260.149.20260706184415 La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha pedido este lunes hidratarse ante el calor y seguir todas las medidas y recomendaciones de las autoridades de protección civil a los aficionados que vayan a ver a la selección en pantallas gigantes como la instalada en la Plaza de Colón de Madrid.

"Se trata de disfrutar de nuestra selección de conciertos, de los San Fermines, de todos los eventos que nos proporciona el verano, pero hacerlo con seguridad", ha recalcado en una entrevista con Europa Press.

A su vez, ha pedido observar siempre las vías de evacuación, buscar sombras y evitar realizar actividades deportivas o al aire libre en los momentos del día donde hay más intensidad de estas temperaturas extremas. "Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos ante tanto la acumulación o la aglomeración de personas como ante hacerlo con temperaturas extremas como las que estamos viviendo en estos días", ha señalado.

España se enfrenta este lunes a las 21:00 contra Portugal en octavos de final.