Un proyecto español para recuperar olivares y otro para cuidar humedales, premiados por la Comisión Europea

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas. A 9 de diciembre de 2025 en Córdoba, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto LIFE Olivares Vivos, que se centra en la protección y restauración de la biodiversidad en los olivares del sur de España, ha recibido el Premio Especial 2026 de los LIFE Awards, según ha informado este jueves la Comisión Europea.

Además, el LIFE WetLands4CLIMATE de Global Nature, centrado en la restauración y conservación adecuadas de los humedales mediterráneos, ha obtenido el Premio a la Acción Climática.

Estos galardones son entregados por la Comisión Europea a las iniciativas "más innovadores, inspiradores y de mayor impacto" financiadas por el programa LIFE de la Unión Europea (UE). Se dividen en tres categorías: protección de la naturaleza y biodiversidad; economía circular y calidad de vida; y acción climática.

Otro de los galardones ha sido el Premio LIFE a la Naturaleza, otorgado al LIFE Danube floodplains. Esta iniciativa de Eslovaquia y Hungría restauró y gestionó con éxito los hábitats de estas llanuras aluviales, amenazadas y degradadas, "proporcionando un modelo práctico para la restauración sostenible de las de toda la región".

Asimismo, la Comisión Europea ha concedido el Premio LIFE a la Economía Circular y la Calidad de Vida Turn to e-circular, que "generó conciencia y creó infraestructura de apoyo para una economía circular de equipos eléctricos y electrónicos domésticos en Eslovenia". Además, fortaleció a las comunidades locales y proporciona un modelo para la gestión sostenible de residuos electrónicos en toda Europa.

Mientras, el Premio Ciudadano LIFE ha sido para Egyptian Vulture New LIFE, un proyecto coordinado entre Bulgaria, Alemania, Grecia, Jordania, Kenia, Nigeria, Turquía y Reino Unido, "una de las iniciativas de conservación de buitres más ambiciosas jamás emprendidas". "Este proyecto logró detener el declive de la población de buitres egipcios en los Balcanes y puso en marcha una campaña de sensibilización que llegó a 25 millones de personas en 14 países de Europa, Asia y África", ha indicado el jurado.