PSOE confirma el 'no' a ley de Junts de prohibir el burka y plantea llevar al Congreso a mujeres a contar su experiencia

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, interviene durante una rueda de prensa en el Congreso, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha confirmado el voto contrario de su formación a la ley de Junts que se debatirá este martes en el Pleno del Congreso para prohibir el burka y transferir a Cataluña las competencias en inmigración, como avanzó este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al tiempo que ha planteado llevar al Congreso a mujeres que relaten qué significaría para ellas esta prohibición.

"Traigamos aquí a esas mujeres que nos debieran de contar qué significaría para ellas el tener prohibido llevar el burka en el espacio público. Porque si es absolutamente negativo para ellas, estamos adoptando una mala solución", ha avanzado López en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre este debate.

En este sentido, ha insistido en que los socialistas rechazan "cualquier símbolo, cualquier práctica, cualquier imposición que suponga un menoscabo y una amenaza de la libertad de las mujeres". "Es decir, rechazamos el burka pero eso no quiere decir que apoyemos lo que plantea Junts porque creo que tenemos la obligación de reflexionar todos sobre lo que significa la libertad de las mujeres", ha precisado.

Como ha añadido, "todas las evidencias, todas las realidades, todas las experiencias de aquellos países que han aplicado la prohibición del burka en espacios públicos han demostrado que esto solo lleva a la exclusión de esas mujeres, de esos espacios, de la vida pública, lo que lleva al aislamiento".

Por ello, ha asegurado que el PSOE está "dándole una vuelta a presentar una proposición, una propuesta", con el fin de que esto se hable "en serio". "Traigamos aquí a expertos, experiencias de dónde se ha aplicado la prohibición", ha matizado.

"Demosle una vuelta y, sobre todo, por decir el burka es un horror, no compremos los discursos de la derecha y la ultraderecha que están estigmatizando a estas mujeres y las están presentando como las víctimas de una educación", ha alertado. Por todo ello ha resumido: "A favor no estamos".

CONTRA LOS "BULOS" DEL PP CON LA REGULARIZACIÓN

Por otro lado, sobre el inicio del proceso de regularización extraordinaria, ha asegurado que se trata de "un acto de justicia, de solidaridad y que hará de España un país mucho mejor" y ha lamentado los "bulos" difundidos por el PP que, entre otras cuestiones, "habla de la regularización masiva" y que es "inhumano, porque alimenta a las mafias". "No se ha enterado, ya están aquí, no hay mafias que los vayan a traer", ha precisado.

"Se ha dicho por activa y por pasiva que se van a habilitar más oficinas para que los controles sean rigurosos. Y luego dice que es insostenible. Lo que es insostenible es un país sin inmigración. España sería incapaz de sostenerse a sí misma sin inmigrantes. A ver si lo entienden de una vez", ha afirmado, cuestionando también su alianza con Vox.