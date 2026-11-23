1136653.1.260.149.20261123150744 ‘Foro educación y universidades, el futuro de la educación ante las elecciones del 29N’ organizado por Europa Press - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Frente Amplio han reconocido que la LOMLOE "es mejorable", mientras que el Partido Popular ha avisado de que "es un fracaso" y Vox ha apostado por derogarla.

Así lo han manifestado este lunes representantes de las cuatro formaciones durante el debate 'Foro educación y universidades. El futuro de España ante el 29N', organizado por Europa Press y moderado por la subdirectora de Sociedad y Cultura de Europa Press, María Pin Gómez.

Para el portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Clavell, los resultados "objetivos" como la tasa de abandono escolar o las calificaciones de los alumnos españoles en PISA han "demostrado que la LOMLOE es un fracaso, un fiasco educativo". "Fue la moneda de cambio de ERC para cargarse el castellano como lengua vehicular", ha recordado.

"Esto no significa que sea llegar al Gobierno, cargarnos esa ley y aprobar una ley a espaldas de la comunidad educativa. Los colectivos que viven la educación desde dentro son los que mejor pueden ayudar a hacer esa ley", ha señalado Clavell, quien ha advertido de que un Pacto de Estado por la Educación "es prácticamente imposible con Frente Amplio y PSOE": "Por lo tanto, hay que buscar un pacto social".

Aunque el portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Esteban Álvarez, ha asumido que la LOMLOE "es una ley perfectamente mejorable", ha asegurado que la comunidad educativa "no demanda las mejoras que piden PP y Vox". "La formación del profesorado es competencia de las comunidades autónomas, que no lo están haciendo, y eso requiere medios y en Madrid eso se ha ignorado", ha reprochado.

En este punto, ha criticado que el PP hable de los currículos de la LOMLOE mientras propone que los desarrolle la Real Academia de Historia: "Es no entender muy bien cómo funciona la Enseñanza Secundaria".

Por el contrario, el diputado de Vox Carlos Flores ha apostado por derogar la LOMLOE y "promover una legislación educativa que traiga de nuevo a las aulas la cultura del esfuerzo" y que garantice que los jóvenes "adquieran conocimientos y desarrollen habilidades básicas y les inculque los valores necesario para convertirse en hombres y mujeres de provecho".

No obstante, el diputado Nahuel González (Frente Amplio) ha precisado en su intervención que la LOMLOE "hay que mejorarla y evaluarla, no derogarla".

EDUCACIÓN CONCERTADA

Al ser preguntados por la educación concertada, el representante del PSOE ha precisado que "hay que actualizar los conciertos". "Eso es cierto, pero hay que hacerlo bien, analizando los costes. Vamos a hacerlo de forma rigurosa", ha afirmado Álvarez.

Asimismo, ha advertido de que acabar con los "cobros ilegales" de los colegios concertados "corresponde a la inspección educativa de las comunidades autónomas, muchas plenamente conscientes de que eso está ocurriendo y es una ilegalidad".

Preguntado sobre qué hará el PP con los centros sostenidos con fondos públicos que segreguen por sexo, Clavell ha señalado que harán "lo que dice el Tribunal Constitucional, que lo deja bien claro", y que dictó una sentencia en la que apuntaba que la educación segregada "no causa discriminación".

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular ha agregado en este punto que "ni el propio Gobierno está desarrollando la LOMLOE": "Mejor que estén quietecitos y no toquen nada".

Por el contrario, Frente Amplio propone acabar con la educación concertada y dotar de recursos a la educación pública. "Hacen falta recursos públicos y apoyo de las comunidades autónomas para que exista algo tan precioso como que no haya desigualdad en una clase", ha dicho Nahuel González.

MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROFESORADO

En cuanto a las propuestas para mejorar las condiciones del profesorado, Clavell ha insistido en que urge que se trabaje el Estatuto Docente "de manera íntegra, no con parches".

Así, el 'popular' ha apostado por "dar una dignificación a la carrera docente, acabar con la excesiva burocracia y con la excesiva responsabilidad que se les da sobre sus alumnos". "Se les ha cargado con todo, con lo que pasa también fuera del colegio", ha puntualizado.

El representante del PSOE ha hecho hincapié por su parte en que "las condiciones en las que enseña un profesor son las condiciones en las que aprende un alumno" y ha alertado de que "el profesorado está harto de tener un trato por parte de las administraciones educativas denigrante, principalmente del PP" y de no tener "una retribución adecuada, ni un horario adecuado".

El diputado de Vox ha indicado que "la utilización partidista de los docentes no contribuye a solucionar sus problemas" y ha instado a mejorar sus condiciones laborales y recuperar su autoridad en el aula: "No son medidas contrapuestas". También ha apostado por reducir la carga burocrática que soportan los docentes, bajar las ratios en las aulas con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y recuperar el prestigio de la profesión docente.

Por último, el portavoz de Frente Amplio ha propuesto reducir las horas lectivas y mejorar las condiciones laborales del profesorado. Así, ha exigido unas "condiciones dignas" para los docentes con el objetivo de "tener una educación de calidad" y ha criticado que Vox proponga una prioridad nacional cuando se habla "de niños y de educación y se basa en una falacia diciendo que los que aportan son los españoles".