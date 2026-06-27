El PSOE pide investigar el impacto psicológico de las máquinas de recompensa de juguetes en los menores

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MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a investigar el impacto psicológico de las máquinas de recompensa de juguetes instaladas habitualmente en bares o cafeterías, en menores de edad, y su relación con el inicio de adicciones sin sustancia.

En concreto, en el texto de la propuesta, consultado por Europa Press, el PSOE plantea analizar la influencia de estas máquinas "en los procesos de aprendizaje conductual", en la "percepción del riesgo" y en el "posible inicio de adicciones sin sustancia", con el objetivo de obtener evidencia que permita orientar futuras medidas de prevención y regulación.

"Resulta necesario prestar especial atención a determinados entornos cotidianos en los que los menores están expuestos de forma temprana a dinámicas de refuerzo conductual similares a las presentes en los juegos de azar. Entre estos elementos se encuentran las denominadas máquinas de recompensa o máquinas recreativas de premios instaladas en establecimientos de hostelería, como bares o cafeterías, cuyo acceso es frecuente en entornos familiares y sociales, 'máquinas expendedoras de cápsulas con recompensa (juguetes)'", se lee en la PNL.

Estas máquinas, según el PSOE, están basadas "en sistemas de recompensa inmediata, estímulos visuales y sonoros, y dinámicas de repetición" que pueden generar en los menores "procesos de aprendizaje conductual asociados a la expectativa de premio, la frustración y la reiteración de la conducta", configurando patrones que pueden influir en el desarrollo de "conductas adictivas sin sustancia" en etapas posteriores.

El grupo señala que la evidencia científica en el ámbito de la psicología del comportamiento y la neurociencia ha puesto de manifiesto que "la exposición temprana a sistemas de refuerzo intermitente puede aumentar la vulnerabilidad a desarrollar conductas compulsivas, especialmente en etapas evolutivas en las que el control de impulsos y la toma de decisiones aún se encuentran en desarrollo".

El PSOE propone realizar este estudio en colaboración con las comunidades autónomas y en coordinación con organismos especializados en salud pública, infancia y adicciones.