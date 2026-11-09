El PSOE propone que la Academia de TV organice un cara a cara y un debate a cuatro si el PP mantiene su veto a TVE

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha propuesto este lunes que sea la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual la institución que organice un 'cara a cara' y un debate electoral a cuatro con los candidatos a la Presidencia del Gobierno si el PP mantiene su negativa a participar en uno organizado por RTVE.

Así lo ha explicado el PSOE en un comunicado en el que reitera su "compromiso firme con el debate democrático y con el derecho de la ciudadanía a contrastar los proyectos políticos" de cara a las próximas elecciones generales.

El PSOE se mantiene "firme en su convicción de que los debates electorales deben repartirse de manera equilibrada y plural". Por ello, considera "indispensable" que uno de los encuentros se realice en el ámbito público y sea organizado por RTVE, mientras que un segundo debate pueda ser organizado por uno de los grandes grupos de comunicación privados.

"Debatir sin exclusividades y sin excluir a ninguna televisión, especialmente a la pública, sigue siendo un principio irrenunciable", ha defendido la formación que lidera Pedro Sánchez.

De este modo, el PSOE exige al PP que acepte uno de los dos encuentros entre los dos candidatos a la presidencia propuestos por RTVE, es decir, el 'cara a cara' o el debate entre las cuatro principales formaciones políticas.

Además, los socialistas han señalado que "es en las televisiones públicas autonómicas donde sistemáticamente elige el Partido Popular asistir a los debates electorales". "Moreno Bonilla debate en Canal Sur y Díaz Ayuso en Telemadrid", ha apuntado en referencia a los presidentes de Andalucía y la Comunidad de Madrid, respectivamente.

"Todos los dirigentes del PP respetan la institucionalidad de debatir en la televisión pública menos Núñez Feijóo que insiste en vetar a la radiotelevisión pública de España", ha remarcado el PSOE. Si el PP mantiene su oposición a que RTVE organice uno de los dos debates electorales planteados entre los candidatos a la Presidencia, el PSOE propone formalmente a todas las formaciones políticas y a todos los grupos de comunicación que sea la Academia de Televisión la que organice tanto el 'cara a cara' como el debate a cuatro, "tal y como se ha llevado a cabo con éxito en anteriores ocasiones".

"Esta fórmula garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente", ha concluido.