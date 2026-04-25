El PSOE quiere que los conductores de furgonetas se sometan a un curso de seguridad víal

Archivo - Una furgoneta con ayuda humanitaria entra a la Feria de Valencia, donde hay un centro de atención psicológica a familiares, a 9 de noviembre de 2024, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Las labores de búsqueda de posibles víctimas de la DAN - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE quiere que el Gobierno impulse un programa específico de formación en seguridad vial para conductores de furgonetas, alineado con la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y que incluya módulos formativos adaptados a las particularidades de estos vehículos.

El próximo lunes, en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, los socialistas defenderán una proposición no de ley en la que reclaman que esta formación contemple la conducción segura basada en el enfoque 'Sistema Seguro'; anticipación del riesgo y conducción defensiva; adaptación de la velocidad a entornos urbanos e interurbanos; gestión de distancias de seguridad y frenado con vehículos de mayor masa.

La protección de los usuarios vulnerables de la vía es otra materia que, según el PSOE, debe incluir la formación específica para conductores de furgoneta: interacción segura con peatones, ciclistas y motoristas; prevención de atropellos en maniobras de baja velocidad; y visibilidad y ángulos muertos en vehículos de reparto.

Seguridad en operaciones de carga y descarga; maniobras seguras en entornos urbanos congestionados; señalización adecuada de paradas operativas; y prevención de estacionamientos indebidos que generen situaciones de riesgo son otros de los aspectos que detallan los socialistas en el texto.

En cuanto a los factores humanos y prevención de conductas de riesgo, destacan la gestión de la fatiga en conducción profesional, prevención de distracciones tecnológicas, sensibilización sobre alcohol, drogas y medicamentos, y gestión del estrés asociado a tiempos de reparto.

CONDUCCIÓN EFICIENTE Y ADAS

Esta formación también abordaría la conducción eficiente y tecnologías de seguridad: uso correcto de sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS); eficiencia energética y conducción suave como factores de seguridad; y adaptación progresiva a flotas electrificadas.

Asimismo, el PSOE plantea al Congreso que inste al Ejecutivo a promover la integración de esta formación en cursos de obtención y renovación de permisos profesionales, programas de formación continua en empresas con flotas de furgonetas y en planes de prevención de riesgos laborales vinculados a la conducción.

Por otro lado, los socialistas quieren que se impulsen incentivos para empresas que acrediten planes de formación periódica en seguridad vial para sus conductores de furgonetas, por ejemplo, en la contratación pública, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.

Desarrollar campañas de sensibilización específicas para estos vehículos, así como reforzar el análisis estadístico diferenciado de siniestralidad de furgonetas por parte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, para evaluar la efectividad de las medidas formativas adoptadas son otras de las propuestas.

SEGURIDAD PARA PEATONES

Junto a esta iniciativa, la Comisión de Seguridad Vial debatirá y votará el lunes otras iniciativas. De este modo, el PP defenderá una iniciativa para la elaboración de planes de actuación para la mejora de las condiciones de seguridad en los pasos de peatones y otra sobre la "urgente necesidad de actuar ante el grave deterioro de la red viaria española y su incompatibilidad" con la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

Desde Sumar, llevarán a la Comisión una iniciativa sobre la supuesta privatización de la patrulla de helicópteros y los centros de gestión de tráfico, mientras que ERC volverá a insistir en el traspaso al Servicio Catalán de Tránsito de los medios y de las competencias en materia de organización y realización de los exámenes de conducir.