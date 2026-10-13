El puente del Pilar se cierra con 10 fallecidos, entre ellos seis motoristas y un ciclista

Vehículos circulan por la carretera A1, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puente del Pilar se ha cerardo con 10 fallecidos en las carreteras, entre ellos seis motoristas y un ciclista, según la Dirección General de Tráfico (DGT). En lo que va de año han perdido la vida en accidentes 848 personas.

Los accidentes han tenido lugar Vinaròs (Castellón), Puente Genil (Córdoba), Cabezas Rubias (Huelva), Navas del Rey (Madrid), Cartagena (Murcia), Dozón (Pontevedra), Osuna (Sevilla), Gironès y Castelló d'Empúries (Girona) y Conca de Barberà (Tarragona). Los días con mayor número de fallecidos en accidente de circulación han sido el sábado 10, y el lunes 12, coincidiendo con el dispositivo de regreso del puente festivo. En ambos casos, se registraron cuatro muertos. El viernes 9 y el domingo 11 hubo en sendos casos un fallecido.

Entre los siniestros ha habido 4 salidas de la vía y 3 colisiones y siete de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y 3 en autopista o autovía.

Para este puente festivo la DGT estimó en 5.760.000 los movimientos de largo recorrido por carretera, con una media de 1.440.000 desplazamientos al día, sobre todo, hacia zonas de costa y montaña..