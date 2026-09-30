La plaza de Puerta del Sol amanece con más acampados y las tiendas se extienden más allá de las bocas del metro

1121455.1.260.149.20260930104944 Decenas de personas continúan en la acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acampada, que venía congregando cerca de un millar de personas en la Puerta del Sol de Madrid, ha visto aumentado su número de tiendas de campaña, un día después de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros dos decretos de vivienda. Desde el Sindicato de Inquilinas han visto "imposible hacer una estimación" de cuántos acampados hay ya que alegan que "hay muchísima gente".

En el cuarto día consecutivo de acampada, la Puerta del Sol ha visto aumentado su número de tiendas de campaña de manera visible, ocupando más espacio de la plaza al sobrepasar el perímetro de carpas las bocas de metro.

La protesta de esta mañana se ha producido a partir de las 9:00 horas, con los miembros de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI), que han clamado frente al edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Esta asociación de educadores, ataviados con sus camisetas amarillas, ha sido la que ha encabezado en las primeras horas de este miércoles las reivindicaciones en el centro de la capital, con gritos contra la presidencia de la comunidad, pidiendo por la regulación de la vivienda: "Sin vivienda no hay educación".