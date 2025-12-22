La quinta tabla reparte el tercer premio y un quinto del sorteo de Navidad 2025 que alcanza su ecuador

Una niña del Colegio de San Ildefonso, canta el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordina - Eduardo Parra - Europa Press

La quinta tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebra este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, ha repartido el tercer premio y otro quinto, cantados por Armín Rodríguez.

A las 11.06 horas, tan solo tres minutos después de arrancar la quinta tabla, Aurora y Armín Rodríguez Osorio han proclamado que el tercer quinto premio, que ha correspondido al 77.715, dotado con 60.000 euros a la serie.

Poco después, a las 11.12 horas, los niños de la Residencia Internado de San Ildefonso han vuelto a repartir suerte. Esta vez cantaban el tercer premio, que ha recaído en el número 90.693, dotado con 500.00 euros a la serie. Junto a ellos, Raimundo Alogo y Manuel Djunior han extraído las bolas de los números y los premios.

Aurora, de 10 años, participa por segunda vez en el sorteo y con "mucha emoción". "A veces siento emoción o nervios o incluso felicidad porque estoy haciendo algo muy importante que no mucha gente puede hacer", enfatizaba en declaraciones a Europa Press en uno de los ensayos previos.

"RESPIRAR DOS VECES Y VOLVER A INTENTARLO"

Reconocía que el año pasado estaba "muy nerviosa" pero le recomendaron que, si dudaba con un número, "respirase dos veces y lo volviese a intentar". Además, contaba que se le cayó una bola, la recogió y continuó cantando. "Tampoco pasa nada", añadía la niña que este 22 de diciembre ha cantado el tercer premio y un quinto de los ocho.

La pequeña explicaba que lo que más le cuesta es "el soniquete". "A veces no me salía, entonces como que me ponía de los nervios y no tenía tanta paciencia", admitía. Sobre la preparación de la voz, Aurora indicaba que los educadores les aconsejan cuidarla para no quedarse afónicos. "Por ejemplo, si juego al fútbol, pues no gritar tan fuerte y ponerme tan emocionada", señalaba Aurora.