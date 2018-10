RACE considera "desproporcionado" que los conductores respondan con su patrimonio en accidentes por el uso del móvil

Publicado 10/08/2018 17:45:48 CET

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El club de automovilistas RACE considera "desproporcionada" la propuesta para que los conductores respondan con su patrimonio en los casos de accidentes que hayan sido provocados por el uso del teléfono móvil al volante, que la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha comprometido a estudiar.

En un comunicado, el RACE muestra su rechazo a la idea de incluir el uso del móvil en las opciones de lo que se conoce como "derecho de repetición", en el que una vez indemnizada la víctima o pagados los daños, la aseguradora pueda reclamar este importe al conductor, y propone que se penalice su uso con la pérdida de puntos en el carné.

Según el RACE, "es sin duda desproporcionado pretender" que "errores" como usar el móvil al volante "permitan a las aseguradoras reclamar los costes de los accidentes al asegurado y no cubrirles en caso de accidente", por lo que reclama "continuar por la línea de la reforma del permiso por puntos como principal medida para adaptar las normas de circulación a las nuevas realidades y sacar de la vía a los conductores que demuestren comportamientos incompatibles con la seguridad".

Del mismo modo, el club de automovilistas aboga por "reincidir en las campañas de concienciación como medida clave para que los conductores sean conscientes del peligro que supone el uso del móvil al volante", al considerar que medidas como la que estudia la DGT "van en contra de los conductores, abriendo un debate donde la línea que separa aquellas infracciones que supongan la cobertura o no del asegurado sea "muy fina".

"El incremento que ha supuesto el uso del móvil al volante, no se debe a que el automovilista piensa que el seguro paga los daños en caso de un siniestro, si no que simplemente no percibe el riesgo de que su uso pueda desembocar en consecuencias trágicas", argumentan desde RACE, que cuestiona "la posibilidad de que la imprudencia de un conductor pueda hipotecar el futuro de una familia".

Este pasado jueves, la DGT anunciaba en su cuenta de Twitter que "estudiará" la propuesta lanzada por la consultora Pons Seguridad Vial para que los conductores respondan con su patrimonio de los daños causados en accidentes en los que la causa sea el uso de dispositivos móviles. Fuentes de la DGT confirmaron a Europa Press que entre las cosas que se están estudiando para mejorar la seguridad vial esta es una de ellas. No obstante, han añadido que esto no será inmediato.