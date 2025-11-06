Radio 5 Todo Noticias vuelve a poner en marcha 'Info 5 Todo Noticias' y abre la emisión a las radios escolares

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, 23 de octubre, el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de RTV - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radio 5 Todo Noticias vuelve a poner en marcha el espacio 'Info 5 Todo Noticias', donde abre la emisión a las radios escolares de primaria y secundaria.

Según ha informado RTVE, en esta nueva temporada, el proyecto se abre a colegios públicos de primaria e institutos de secundaria de toda España, que tengan un estudio de radio y trabajen habitualmente con ella para crear contenidos.

Para participar, los centros escolares interesados deben enviar un informativo con las principales noticias y acontecimientos de su centro, su barrio o su localidad. También pueden contar cómo ven la actualidad o cuáles son las noticias que consideran más importantes. La temática es libre y puede ser un informativo real o inventado; serio o divertido; grabado en directo o con postproducción.

RTVE ha detallado que el archivo de audio debe ser preferiblemente en formato WAV, de entre 5 y 8 minutos máximo, con la mejor calidad de sonido posible y en castellano, aunque se podrán incluir canciones, poemas o explicar expresiones y curiosidades de otras lenguas.

Así, el archivo debe tener la siguiente estructura: Una careta (o cabecera) de entrada con el nombre del informativo o radio del colegio; y un desarrollo de noticias, que puede contener testimonios y declaraciones, alguna entrevista corta, así como sintonías, músicas y efectos sin derechos de autor o, mejor aún, creadas por el propio alumnado. Para terminar, debe tener un desenlace o despedida, con sintonía o música para cerrar.

RTVE ha señalado que es "importante" que los interesados adjunten junto al audio: el guion del informativo, un título, una breve sinopsis, una foto para subir a la web, los datos del centro educativo y la autorización legal y de protección de datos que se les enviará previamente. La elección de los audios emitidos dependerá del equipo de coordinación y dirección de Radio 5.

Después de su emisión, los programas estarán disponibles en la web y aplicaciones de RNE Audio. Para los centros que lo autoricen, se podrá incorporar un vídeo con la reacción del alumnado al emitirse su informativo, así como de la presentación del mismo desde los estudios de RNE.

Toda esta documentación será enviada a través de la dirección de correo electrónico r5informativoescolar@rtve.es.