Rafa Latorre sustituye a Alsina en el tramo informativo de la mañana de 'Onda Cero'

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Onda Cero ha tomado la decisión de sustituir a Carlos Alsina en la parte informativa del programa 'Más de uno' para la siguiente temporada, y será Rafa Latorre --actual presentador de 'La Brújula'-- quien se encargará de conducir el tramo informativo de seis a diez de la mañana.

Según han confirmado fuentes de Atresmedia a Europa Press, Alsina seguirá participando en el programa pero pasará dirigir la parte de 'magazine' o "entretenimiento".

Desde Onda Cero buscan formar una "dupla" con periodistas "referentes" en el mundo radiofónico, según han explicado desde Atresmedia a esta agencia. Asimismo, han destacado el récord de audiencia de Latorre con su programa 'La brújula', así como las siete ocasiones en las que Alsina ha logrado obtener el mejor registro de la cadena según el Estudio General de Medios (EGM).