Reabre este sábado el tramo entre Gregorio Marañón y Pitis de la Línea 7 de Metro

Cartel de aviso en la estación de Gregorio Marañón - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid restablecerá este sábado día 29 el servicio en el tramo de la Línea 7 del suburbano entre Gregorio Marañón y Pitis, que ha permanecido interrumpido desde el día 2 para llevar a cabo trabajos de renovación del sistema de señalización y del carril.

El corte ha afectado a este tramo de 13 estaciones de la Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis), con un servicio alternativo de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de carácter gratuito que cubría el recorrido en superficie.

La interrupción ha estado motivada por trabajos de renovación de carril mediante soldadura eléctrica y reseñalización de la línea. La actuación forma parte de un proyecto más amplio para renovar por completo la señalización de la Línea 7 entre Estadio Metropolitano y Pitis, con una inversión superior a los 33 millones de euros.

En total, los trabajos abarcarán 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones. El proyecto está cofinanciado en un 40% por el Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid para fomentar una movilidad urbana multimodal sostenible.