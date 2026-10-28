Rectores y universidades españolas lamentan el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)

Accidente de tren - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y varias universidades han lamentado el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que se ha saldado con al menos 64 muertos.

Los rectores se han mostrado consternados por las consecuencias del accidente ferroviario y han enviado sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y su apoyo a los heridos.

Asimismo, desde CRUE han trasladado un mensaje de ánimo "en estas horas tan complicadas" a quienes trabajan en las tareas de rescate tras el accidente.

Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid ha lamentado profundamente el trágico accidente ferroviario y ha expresado sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas" y trasladado todo su apoyo y deseos de pronta recuperación a las personas heridas. "Nos unimos al dolor de las familias y de todas las personas afectadas por esta tragedia", ha señalado.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) también ha expresado su "profunda conmoción" por el accidente ferroviario de esta mañana en la provincia de Toledo y ha puesto a disposición de las autoridades los recursos e infraestructuras que puedan ser de utilidad para afrontar la catástrofe.

"Trasladamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas, un abrazo a todas las personas afectadas y el reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha publicado la UCLM en la red social X.

Igualmente, la Universidad Politécnica de Madrid ha lamentado profundamente el "trágico" accidente" y ha transmitido sus condolencias a las familias de las víctimas y su apoyo a los afectados por esta tragedia. "Deseamos asimismo una pronta recuperación a los heridos", ha agregado.

Desde la Universidad de Salamanca han expresado su profundo pesar ante el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo y trasladado su más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas mortales, así como todo su cariño y solidaridad a las personas heridas y afectadas.

"Les acompañamos en estos difíciles momentos. Asimismo, expresamos nuestro apoyo y agradecimiento a los servicios de emergencia que trabajan en el lugar del siniestro", ha indicado la USAL.

Ante el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), la Universidad Carlos III manifiesta también su conmoción y la de toda la comunidad universitaria, y hace llegar sus condolencias y su máxima solidaridad a todas las víctimas, a las personas afectadas y a sus familiares.

La UPV se une asimismo al dolor y la consternación tras el accidente de tren ocurrido en Urda. "La comunidad universitaria traslada su apoyo a las personas afectadas. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, y todo el personal trabajando en las labores de rescate", ha publicado.

Desde la Universidad de Murcia han querido trasladar también sus "más sinceras condolencias a las familias y personas allegadas de quienes han perdido la vida en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)".

"Nuestro cariño y solidaridad están con todas las personas afectadas, y nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de quienes han resultado heridos. Asimismo, queremos reconocer y agradecer la labor de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencia que trabajan en estos trágicos momentos. Todo nuestro afecto en estos momentos de profundo dolor", ha traladado la universidad murciana.

También la Universidad de Alcalá ha lamentado el accidente de los dos trenes siniestrados en Castilla-La Mancha, a la altura de Urda (Toledo), y trasladado su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos y sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.

La Universidad Rey Juan Carlos se ha unido a los mensajes de apoyo y ha trasmitido su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario entre Los Yébenes y Urda (Toledo). Desde la URJC, han deseado "una pronta recuperación a las personas que han resultado heridas".

MINUTO DE SILENCIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

Además, las universidades públicas de Andalucía han convocado para este jueves, a las 12,00 horas, un minuto de silencio a las puertas de cada centro. Desde las instituciones académicas "nos sumamos con enorme tristeza y pesar al duelo de la sociedad como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Urda (Toledo), donde se han visto implicadas numerosas personas" de Andalucía.

En un comunicado conjunto, las universidades públicas han trasladado su "afecto y solidaridad" a las familias y amigos de las víctimas en este "duro trance". Asimismo, "expresamos nuestro profundo agradecimiento a los servicios de emergencia por su inestimable labor".

El número de fallecidos tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda (Toledo) se eleva ya a 64, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno regional de Castilla la Mancha. La cifra de víctimas ha aumentado, según las mismas fuentes, una vez que los servicios de emergencia que trabajan en el lugar han podido acceder a los vagones del tren Iryo.