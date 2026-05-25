La Red Internacional de Sacerdotes contra el Genocidio piden a obispos españoles exigir el fin del "bloqueo" de Gaza

May 23, 2026, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory - Hassan Jedi / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Internacional de Sacerdotes contra el Genocidio pide a la Conferencia Episcopal Española (CEE) exigir el fin del "bloqueo" de Gaza.

Con motivo del viaje apostólico del Papa León XIV a España, sacerdotes, obispos y cardenales del área de España y América Latina han escrito una carta abierta dirigida a la CEE sobre la situación en Gaza y Cisjordania.

"Les escribimos porque el sufrimiento de Gaza, Cisjordania, Líbano y toda la Tierra Santa ya no nos deja dormir tranquilos. Les escribimos para que muchos sacerdotes, comunidades, religiosos y religiosas, hombres y mujeres, laicos e incluso obispos no se sientan solos en la tarea cada vez más urgente de concienciar sobre lo que le está sucediendo al pueblo palestino, que no asumimos que pueda caer en el olvido", aseguran en el documento.

En este sentido, expresan su "apoyo" al Papa, al predicar la paz. "Valoramos enormemente su valiente toma de postura ante este problema, tantas veces reiterada, a favor del alcance del fin de las agresiones y la consecución de una paz justa y duradera con pleno respeto del derecho internacional, y queremos secundarla", indican.

Igualmente, condenan "enérgicamente" el liderazgo político de Israel y aquellas decisiones militares, económicas y diplomáticas de ese gobierno que "están generando muerte, heridos, hambre, expulsiones, desplazamientos forzados y desesperación por sus ataques que no cesan, pese a la tregua supuestamente en vigor desde hace meses y que Israel viola insistentemente". Sin embargo, apuntan que no se trata de odio hacia el pueblo israelí, muestran un "profundo aprecio" por la tradición judía y rechazan "toda forma de antisemitismo".

En esta línea, solicitan que la CEE, los obispos y los pastores de todas las comunidades insten "con mayor claridad" a la sociedad civil y al Gobierno español "para que las declaraciones de preocupación, los llamamientos a un alto el fuego y las palabras de apoyo se traduzcan finalmente en acciones concretas".

"Apreciamos, en ese sentido, las significativas tomas de posición del Gobierno de España. Las ambigüedades de los gobiernos, las instituciones e incluso, a veces, de algunas comunidades cristianas, corren el riesgo de convertirse en complicidad", afirman.

Entre las acciones concretas a realizar, llaman a señalar "el boicot selectivo, la desinversión, las sanciones y el embargo militar y económico contra todo aquello que apoye directa o indirectamente la ocupación, la colonización, el apartheid, el asedio, el hambre instrumentalizada, la destrucción sistemática y la violencia contra la población civil: en definitiva, la destrucción de Gaza y la violencia institucionalizada contra los palestinos".

Por ello, pide a la CEE que eleve "una voz más clara, más profética y más concreta", que exija un "alto el fuego inmediato, real y permanente"; el fin del "bloqueo" de Gaza, la entrada "libre y segura" de ayuda humanitaria "suficiente"; y el "pleno reconocimiento" de los derechos del pueblo palestino.

RECLAMAN EL FIN DE "TODA COMPLICIDAD"

También solicita a los obispos españoles instar al Ejecutivo a "poner fin a toda complicidad militar, económica y diplomática con las políticas de Israel". Además, solicita un mensaje que anime a las comunidades cristianas a "discernir y propugnar formas concretas de presión no violenta".

"No les pedimos un mensaje partidista: les pedimos un mensaje evangélico, porque el Evangelio nunca es neutral ante la víctima. Les escribimos con el corazón afligido, pero no sin esperanza. Seguimos creyendo que la Iglesia española puede ayudar a nuestro país a recuperar su conciencia", concluyen.