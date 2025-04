Las redes tróficas marinas se organizan de manera similar a escala global, según el MNCN

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades de vertebrados marinos tienden a actuar de manera similar aunque estén separadas por miles de kilómetros y compuestas por especies distintas, al igual que ocurre con las comunidades terrestres, según el estudio desarrollado por investigadores del El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

El estudio, publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se ha basado en el análisis de la información dietética de 5.569 especies de peces, aves, tortugas y mamíferos marinos, que el equipo de investigadores ha agrupado en once gremios tróficos según sus hábitos alimenticios.

A partir de estos datos, identificaron seis tipos principales de comunidades tróficas que se repiten en regiones con condiciones oceanográficas similares, determinadas principalmente por la profundidad, la temperatura, la productividad y la salinidad.

Según explican, tres tipos de comunidades se encuentran principalmente en el océano abierto y se caracterizan por tener una estructura simple, con una baja diversidad de gremios tróficos. Mientras, las otras tres se encuentran en zonas costeras, donde la mayor disponibilidad de recursos se ve reflejada en una gran diversidad de gremios tróficos.

"Esta convergencia trófica muestra que la naturaleza tiende a resolver retos ecológicos similares con soluciones funcionalmente equivalentes, incluso cuando las especies implicadas no están emparentadas", ha recalcado Juan David González-Trujillo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

El MNCN incide en que este trabajo sienta las bases para una nueva generación de modelos ecológicos capaces de integrar la función y la tolerancia ambiental como ejes clave para la conservación marina. Además, ofrece un nuevo marco para anticipar los efectos del cambio climático sobre la vida en los océanos.