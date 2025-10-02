Redmadre pide "apoyo real y eficaz" de las administraciones a la mujer embarazada: "Se ven abocadas al aborto"

Archivo - Una mujer en el parque de El Retiro. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Redmadre ha advertido de que los datos del aborto presentados este miércoles por la ministra de Sanidad (106.172 abortos voluntarios en España, casi un 3% más que en 2023) reflejan que existe "una clara desigualdad en los derechos de la mujer ante un embarazo imprevisto".

"El aumento o descenso de los abortos en España no es tanto una cuestión de avance o retroceso de los derechos de la mujer, sino de avance o retroceso de la responsabilidad de las administraciones públicas y sociedad en general de facilitar la maternidad", ha valorado la presidenta de la Fundación Redmadre, María Torrego.

Según la Fundación, sin un "apoyo real y eficaz" a la mujer embarazada desde el inicio del embarazo, las mujeres "no son responsables completa y absolutamente de su decisión de abortar, ya que sigue siendo el entorno social y administrativo quien dirige la decisión".

Ante los 106.172 abortos que se realizaron en 2024 en España según el Informe IVE del Ministerio de Sanidad, Fundación Redmadre ha lamentado "que un año más aumente el número de mujeres que tristemente se ven abocadas al aborto y que ya no sorprenda el escandaloso número de abortos en España".

Para la fundación, "la ausencia de planes y medidas públicos de apoyo" que "limitan la libertad de las mujeres" es la causa de que "muchas de ellas, frente a un embarazo imprevisto", se vean "abocadas a abortar".

"Algunas mujeres sufren situaciones de vulnerabilidad previas al embarazo, y otras comienzan a tener dificultades al recibir la noticia del embarazo. Ante esto, las Administraciones Públicas, lejos de ofrecer un apoyo integral desde todos los organismos competentes (Ministerios, Consejerías y Ayuntamientos) para resolver esas situaciones o evitar que aparezcan, ofrecen el aborto como la solución concluyente al embarazo imprevisto", apunta.

Redmadre asegura que a la fundación acuden mujeres en busca de apoyo en su segundo o tercer embarazo, después de haber abortado en las ocasiones previas, "porque han identificado que su problema no era el embarazo, sino cuestiones como la presión de la pareja o de la familia, exponerse a la perdida del empleo o no poder acceder a uno, las dificultades económicas para preparar el nacimiento del hijo y la crianza o la dificultad de acceso a una vivienda".

A lo largo de 18 años, la Fundación Redmadre ha prestado apoyo a un total de 442.778 mujeres ante las dificultades y problemas surgidos por estar embarazadas. En el último año contabilizado, 2024, fueron 63.971 mujeres las que han solicitado ayuda. Según la entidad, 8 de cada 10 mujeres que recurren a ella siguen adelante con su embarazo.