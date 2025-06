Redondo anuncia que representantes del Gobierno español acudirán a la marcha alternativa al orgullo LGTBI+ de Budapest

La ministra de Igualdad estudia recurrir al TC la reforma de la Ley trans de la Comunidad Valenciana, al igual que hizo con la de Madrid

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado en una entrevista a Europa Press que el Gobierno acudirá a la manifestación alternativa al Orgullo LGTBI+ que se celebrará en Budapest el 28 de junio.

"Estamos viendo la agenda, el Gobierno va a estar y, desde luego, si no estoy yo presencialmente por motivos de agenda, gente del equipo y probablemente el director general estarán", ha asegurado Redondo después de que el alcalde de Budapest, Gergely Karacsony, anunciara esta semana que la celebración se mantiene pese a la ley anti LGTBI promovida por el Gobierno del presidente Viktor Orbán.

En este sentido, la ministra ha reivindicado el Orgullo LGTBI y la Ley de Matrimonio Igualitario, que este 2025 cumple 20 años. "Celebramos, por supuesto, las conquistas sociales, las conquistas de igualdad de derechos y somos muy conscientes de lo que ha supuesto en estos 20 años un avance y una transformación social enorme", ha argumentado.

También ha destacado que "la marca España tiene mucho que ver con una España inclusiva, una España de los derechos, una España que respeta al otro tal como es". "Y, en ese sentido, vamos a estar en todas las reivindicaciones internacionales. Creo que es muy importante en este momento, precisamente, porque somos ese dique de contención de una ola reaccionaria que avanza por el mundo", ha explicado.

El Ministerio de Igualdad ha programado diferentes actos para celebrar el 20 aniversario del matrimonio igualitario. Precisamente, este lunes el Museo del Traje acogerá un evento para este fin. Además, en los próximos días el departamento que dirige Redondo inaugurará una exposición que recoge el hito histórico que supuso la ley, pero también de forma cronológica otros avances para el colectivo LGTBI.

Igualmente, Redondo ha avanzado que su departamento está estudiando el recurso de inconstitucionalidad frente a la reforma de la ley trans valenciana. "Recurrimos de inconstitucionalidad a la ley de Madrid, el Tribunal nos dio la razón y estamos estudiando ahora el recurso de inconstitucionalidad frente a la ley valenciana", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en relación a los cambios en la conocida como Ley Trans de 2017, después de que PP y Vox transaccionaran en mayo un total de 35 enmiendas, con cambios en múltiples leyes autonómicas.

Redondo ha explicado que el Gobierno tiene un periodo de tiempo para revisar los aspectos de la ley en los que no está de acuerdo. Posteriormente, ha recordado que el Ejecutivo dispone de seis meses en los que puede negociar con el gobierno valenciano si hay posibilidad de acordar aquellos temas "realmente inconstitucionales". "Si el acuerdo no se produce, que me temo que no, lógicamente, iremos al Tribunal Constitucional", ha recalcado.

Esta semana, el Ministerio de Igualdad ha acordado con las comunidades autónomas la primera Estrategia Estatal para la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI+. La ministra ha señalado que hubo autonomías gobernadas por el PP que no estaban de acuerdo pero que no se atrevieron a votar en contra y se abstuvieron.

Así, ha señalado que "quien no se atreve a votar en contra y se abstiene es porque en el fondo está de acuerdo con las estrategias, pero no quiere cerrar la puerta a la extrema derecha pensando que en algún momento pueden necesitarlo para gobernar".

"Eso es lo que me preocupa, porque la extrema derecha es una ideología violenta y es una ideología de enfrentamiento, de confrontación, del divide y vencerás. Y me preocupa que la derecha y el Partido Popular, que es un partido de Estado, que es un partido de gobierno, se ponga en manos de quienes defienden la violencia como forma de hacer política y forma de imponer su ideología y sus decisiones", ha recalcado la ministra.

En esta misma línea, Redondo se ha referido a las comunidades autónomas donde se asume una "ideología segregadora", "discriminatoria" y "violenta", donde las primeras leyes que son modificadas para "limitar y recortar derechos" son las leyes LGTBI. "Lo hemos visto en Madrid y lo vamos a ver y lo estamos viendo en Valencia. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Recurrir de inconstitucionalidad", ha subrayado.

Por otro lado, el PP defiende en la ponencia política que llevará a su Congreso Nacional de julio "retrasar al máximo" cualquier tratamiento de cambio de sexo en el caso de menores de edad. Respecto a esta cuestión, la ministra ha indicado que "es un tema controvertido" y "complejo". Además, ha añadido que "no se puede banalizar ni se puede simplificar".

Asimismo, Redondo ha dicho que esta "imposición" del PP esconde una "desconfianza" hacia las familias. "Una desconfianza hacia esos padres que están sufriendo y que han visto la evolución de sus hijos y es una desconfianza que no creo que desde la libertad podamos imponer", ha precisado.

El PP también considera que el sexo biológico es el que debe ordenar las categorías en las competiciones deportivas femeninas. A juicio de la ministra, es "una cuestión que requiere un debate sereno y escuchar al otro". "Creo que a veces insistimos en debates falsos porque, como digo, a nivel competitivo, a nivel del Comité Olímpico Internacional, a nivel de los distintos comités deportivos de las distintas disciplinas, este tema está prácticamente resuelto normativamente en sus propios estatutos y en las normas que regulan la competición", ha apuntado.

Finalmente, la ministra ha advertido al colectivo de "que no hay derecho que no pueda ser revertido" ante una "ola reaccionaria". "Creo que España afortunadamente ha dado ese gran paso y va a ser muy, muy difícil revertir, pero en todo caso estemos atentos, mantengamos la guardia y seamos conscientes de quién defiende los derechos y quién los pone en riesgo", ha concluido.