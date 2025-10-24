Redondo tras asegurar Almeida que el acuerdo del síndrome post-aborto "no se va a ejecutar": "Estaremos muy atentas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que estará "muy atenta" a lo que haga el Ayuntamiento de Madrid, después de que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, haya asegurado este viernes que el acuerdo plenario sobre el síndrome post-aborto "no se va a ejecutar".

"Estaremos muy atentas a lo que haga el Ayuntamiento de Madrid porque no permitiremos que Almeida o Ayuso frenen los avances del movimiento feminista. Nuestros derechos se defienden y se respetan", ha indicado la ministra en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto después que Almeida haya expuesto en el Pleno extraordinario celebrado este viernes que el acuerdo plenario del 30 de septiembre sobre el supuesto síndrome del post-aborto "no es de obligado cumplimiento" cuando los servicios jurídicos municipales "ya han dicho que no se va a ejecutar".

"Y me dice que yo me tengo que ir por un acuerdo que he aprobado pero que no se ha ejecutado ni se va a ejecutar", ha lanzado a la bancada tanto de Más Madrid como del PSOE.