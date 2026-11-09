Los regantes reclaman un Pacto de Estado del Agua y la ejecución de embalses pendientes ante las elecciones del 29N

Los regantes reclaman un Pacto de Estado del Agua y la ejecución de embalses pendientes de cara a las elecciones. - FENACORE

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que impulsen un Pacto de Estado del Agua, ejecuten las infraestructuras hidráulicas pendientes y continúen con la modernización de regadíos, entre otras medidas.

En su opinión, las formaciones deberían impulsar un pacto nacional del agua que permita abordar la política hídrica "con criterios técnicos, científicos y económicos, al margen de la confrontación política y de los ciclos electorales". De esta manera, se establecerían compromisos estables y a largo plazo que reducirían la incertidumbre de las comunidades de regantes y permitirían planificar las inversiones necesarias para garantizar el suministro de agua.

Una vez más, la organización ha reclamado la ejecución efectiva de las infraestructuras previstas en los planes hidrológicos aprobados. Según ha señalado, estas deberían contar con un calendario público, un presupuesto asignado y plazos definidos. En particular, ha hecho hincapié en los embalses "por su papel en la regulación de los recursos hídricos y la garantía de disponibilidad de agua".

Para garantizar la ejecución de estas obras, la federación ha propuesto reforzar su seguimiento mediante informes anuales que detallen las cantidades presupuestadas, las inversiones ejecutadas y las actuaciones pendientes, así como establecer mecanismos correctores que permitan subsanar los incumplimientos y traducir la planificación en actuaciones reales.

Asimismo, ha demandado un mayor compromiso de la Administración General del Estado con la conservación, el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal, dado que "muchas" presentan "un importante grado de envejecimiento".

En este sentido, ha planteado que destine un mínimo de 100 millones de euros anuales a este fin y que estudie la posibilidad de recurrir a fondos europeos FEDER. También ha propuesto que estas inversiones puedan amortizarse en un periodo de 25 años, en lugar de computarse íntegramente como gasto anual, para facilitar su financiación y planificación a largo plazo.

Asimismo, Fenacore ha reclamado "un compromiso firme" con la modernización del regadío español. Para ello, ha propuesto negociar con la Unión Europea (UE) la ampliación o renovación de los fondos destinados a este fin, mantener los planes de digitalización vinculados al PERTE y extender a todas las comunidades autónomas (CCAA) la fórmula de colaboración entre estas, SEIASA y los regantes para cofinanciar las inversiones.

CAUDALES ECOLÓGICOS Y GESTIÓN DE SEQUÍAS

Por otro lado, los regantes han reclamado una metodología "homogénea y transparente" para determinar los caudales ecológicos en las distintas cuencas hidrográficas que permita evaluar y cuantificar su impacto sobre la disponibilidad de agua para riego. "Estas decisiones deben apoyarse en criterios técnicos y considerar las características de cada cuenca, así como sus efectos sobre los usos del agua", han recalcado.

Asimismo, han solicitado reforzar la capacidad de regulación hídrica y mejorar los mecanismos de prevención y respuesta ante fenómenos extremos, con medidas como el desarrollo de protocolos de gestión de sequías, la implantación de sistemas de alerta, el aprovechamiento de los episodios de abundancia de agua y una mayor coordinación entre cuencas y administraciones para optimizar los recursos disponibles.

Entre sus reclamaciones de cara al 29N también figura el desarrollo de un plan para alcanzar los objetivos europeos de buen estado de las aguas subterráneas en 2027, basado en criterios técnicos y en la realidad específica de cada acuífero.

Asimismo, han instado a defender ante las instituciones europeas una aplicación de la normativa ambiental y agraria que tenga en cuenta las particularidades hidrológicas de España, la disponibilidad real de recursos hídricos y la viabilidad económica de las explotaciones. En este ámbito, han reclamado incorporar cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, simplificar la burocracia y garantizar la rentabilidad agraria como "elementos esenciales" para proteger la seguridad alimentaria.

Para Fenacore, estas peticiones constituyen "un documento base" para seguir definiendo el futuro del regadío con el próximo Gobierno. A su juicio, ese horizonte pasa por apartar el agua de la confrontación política y construir políticas con menos ideología y más equilibrio. También defiende que los regantes tengan en la sociedad el protagonismo que, en su opinión, merece un sector fundamental para garantizar la producción de alimentos, evitar el abandono rural y mitigar los efectos más adversos del cambio climático.