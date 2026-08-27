Rego acusa a Guardiola de "mentir" tras defender la extremeña que no han rechazado "que se le asignen fondos a Ceuta"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de "mentir" sobre la voluntad de la comunidad autónoma de destinar fondos a Ceuta para atender a menores no acompañados.

"Señora Guardiola, mentir es muy feo", ha expuesto Rego en su cuenta de la red social 'BlueSky', después de que la mandataria extremeña asegurara también en redes sociales que Extremadura no ha rechazado "que se le asignen recursos a Ceuta".

"No mienta, ministra. No hemos rechazado que se le asignen recursos a Ceuta. Lo que rechazamos es la dejación de funciones y el abandono del Gobierno de España a la Ciudad Autónoma. Ahora pretenden embarrar y enfrentar", ha señalado previamente Guardiola 'X', en respuesta a otra publicación de la ministra en la que aseguraba que Extremadura, Aragón y Castilla y León rechazaban la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta.

El cruce de mensajes entre ambas dirigentes políticas llega tras la conferencia sectorial de Infancia que se ha desarrollado este martes y a la que no han acudido los representantes de Aragón, Castilla y León ni Extremadura.

El vicepresidente de Vox y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, era quien debía acudir a la reunión por parte de la región extremeña, pero con una carta a la ministra le alegó que no acudiría a la reunión de este jueves y que Extremadura votaría de forma negativa a la propuesta del Ministerio.

En este sentido, la ministra le ha espetado a María Guardiola que "si se pliega a Vox y rechaza ayudar a Ceuta" tiene que hacerse "cargo".