Rego cree que hay "margen" para reparto de menores y PP dice que no será "cómplice" de la política migratoria de Sánchez

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que hay "margen" para trabajar y para el acuerdo en el reparo de menores migrantes trasladados desde Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto en el pleno del Senado, durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la pregunta del PP sobre los criterios y la forma en que se va a producir el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas anunciado por el Gobierno.

Por su parte, la senadora del Partido Popular (PP), Miriam Bravo Sánchez, ha indicado que "ningún Gobierno del PP va a ser cómplice de la temeraria política migratoria de Sánchez que alimenta el efecto llamada y le convierte en lanzadera de la última etapa de las mafias".

"Y yo acabo sugiriéndole algo, porque es obvio que en la agenda política es complicado que nos pongamos de acuerdo si ustedes quieren recortar derechos y nosotras queremos ampliarlos. Y es que haga un poco de entrenamiento con la empatía, que se ponga en la piel de esos niños y de esas niñas y que dejen de utilizar los derechos de la infancia como un elemento electoralista y como un elemento de partido. Creo que hay margen para trabajar y creo que hay margen para el acuerdo", ha señalado Rego en respuesta a Bravo durante el Pleno del Senado.

En su intervención, ha recalcado que los criterios para el reparto de menores "van a ser, fundamentalmente, los mismos que se aprobaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia en 2022". Así, Rego ha recalcado que está "encantada" de hablar de "todas las propuestas" con el PP, algo que "hubiese sido posible si no se hubiesen levantado de la mesa" de la Conferencia Sectorial. "Pero no ha sido el caso, porque a ustedes no les interesa todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia", ha criticado.

En este sentido, ha echado en cara a Bravo que el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, sugiriera la intervención de la Armada "para parar las embarcaciones de niños" o que los 'populares' "abracen" los eslóganes de la extrema derecha hablando "de esa cosa llamada efecto llamada".

"NO HAY MAYOR TRAICIÓN POR SIETE VOTOS"

Mientras, la senadora del PP ha denunciado que la ministra apela al "sentido común como un criterio de reparto" de los menores y se ha preguntado "cuál es ese sentido común" que implica "excluir a Cataluña" y ser "chantajeados por un fugado de la justicia con el que pactan la transferencia de competencias en materia de inmigración, a cambio de su apoyo, para aprobar unos presupuestos inexistentes".

"No hay traición mayor para con el resto de comunidades autónomas y, en especial, para con los canarios y con los ceutíes, desbordados por una situación que es de emergencia nacional, que desmembrar el Estado saltándose la Constitución para asegurar sus asientos por siete votos", ha clamado.