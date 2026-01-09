Rego tras limitar Grok su generador de imágenes con IA: "Lo llevaremos ante la justicia todas las veces que haga falta"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que llevará ante la justicia a Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de la red social X (antes Twitter), "todas las veces que haga falta" después de que esta haya limitado su generador de imágenes a suscriptores.

"El cumplimiento de la ley no depende de ninguna suscripción, ni nuestros derechos de los intereses de ningún millonario. Lo llevaremos ante la justicia todas las veces que haga falta", ha señalado Rego en un mensaje en la red social Telegram.

Así lo ha puesto de manifiesto después de haberle pedido esta semana a la Fiscalía investigar a Grok por presuntos delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia tras los casos de desnudos de menores.

La plataforma de Elon Musk ha restringido el acceso a esta herramienta a los miembros de pago y ha ofrecido a los usuarios sin insignia de verificación la opción de adquirir una suscripción para desbloquearla.

"La creación y edición de imágenes actualmente solo está disponible para miembros de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones", ha respondido Grok a los usuarios que han pedido sexualizar o cambiar la ropa de personas, principalmente mujeres y niños, en comentarios.