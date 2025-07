Rego se muestra esperanzada ante la petición de Juana Rivas para que se suspenda la entrega de su hijo al padre

Lamenta que el niño "no haya sido escuchado en ninguna instancia" y señala que la ley respecto a esta cuestión "debe ser ampliada"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado esperanzada ante la solicitud urgente presentada por Juana Rivas al Tribunal Constitucional (TC) para que se suspenda la orden de entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que fue dictada por la Corte de Apelación de la ciudad de Cagliari (Italia) en el proceso por el que se ha resuelto mantener al menor bajo la custodia de éste.

"Tengo mis esperanzas puestas en que haya un fallo positivo para el niño", ha declarado este lunes la ministra en una entrevista en 'Hora 25' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press, en la antesala a que el TC estudie este martes la petición de Juana Rivas.

Preguntada por si tiene algún indicio al respecto, Rego ha respondido que no, si bien, "hay que esperar" para "ver qué sucede hasta el último momento". "Creo que ha habido un trabajo hecho con mucha dedicación para intentar que Daniel se quede y, en cualquier caso, toca esperar. Es lo que toca en este momento", ha señalado.

Asimismo, después de que la Audiencia Provincial de Granada haya rechazado suspender la entrega del hijo menor al padre, la ministra ha indicado que le sorprende "bastante" que "el niño no haya sido escuchado en ninguna instancia", y ha remarcado "la necesidad" de que "los niños y niñas de nuestro país sean escuchados", alegando que eso es "lo que han pedido tanto Gabriel, que es mayor de edad, como Daniel".

Cuestionada también por cómo ha visto a los hijos de Juana Rivas, tras reunirse con ellos en Maracena (Granada), un día antes de que deba dar cumplimiento a la orden de entregar a su padre al menor de los hermanos, Daniel, de 11 años, que ha permanecido en España con la madre desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor, Rego ha indicado que son "dos seres humanos extraordinarios" y "muy enteros con mucha determinación"

"Son conscientes del escenario que están afrontando y necesitan simplemente que se les escuche, poder hablar, poder explicar lo que han vivido. El relato del hermano mayor de edad es exactamente el mismo que el del niño, el mismo, coinciden los relatos, y yo quiero decirlo claro, yo les creo, ", ha asegurado, alegando que hay informes psicológicos hechos con "mucha solvencia" desde la Universidad de Granada.

"ESTOY FRANCAMENTE SORPRENDIDA"

Con ello, ha puesto en valor "la importancia" de poner la mirada en "el interés superior del menor" y en "el derecho que tienen los niños y las niñas a ser escuchados": "Creo que cualquier ser humano que se acerque a estos niños y los escuche, con un poco de empatía, es bastante razonable pensar que lo que están diciendo es verdad".

"Es importante recordar que el padre de este niño va a ser juzgado en Italia por presuntos malos tratos dentro de un mes y algo. No tiene ningún sentido, aquí en España no se podría hacer esto, no se podría entregar a un niño, a una persona que tuviera una vía penal abierta con una causa de presunto maltrato. Yo estoy francamente sorprendida", ha lamentado.

"LA LEY DEBE SER AMPLIADA"

Además, la ministra ha anunciado que desde el Ministerio están trabajando con la ampliación de la ley que protege a los niños y a las niñas frente a la violencia: "Hemos hecho lo que creo que debemos hacer como Gobierno, acercarnos a Daniel, escuchar a Daniel, y decirle lo que pensamos, que es que le creemos (...) Creemos que la ley debe ser ampliada".

"Creemos que hay que habilitar de una manera mucho más nítida el derecho de los niños y niñas a la defensa (...) Vamos a incluir elementos que tienen que ver con la violencia vicaria, y vamos a incluir por primera vez elementos que tienen que ver con la violencia institucional en la ley", ha explicado, detallando que con esta reforma el propósito es "intentar modificar el acceso de los niños a la defensa" para "desactivar otras cuestiones como el falso síndrome de alienación parental".