Rego presenta sus actos del Orgullo: "Ninguna niña, niñe o niño debería crecer pensando que su identidad en una amenaza"

1095002.1.260.149.20260610133847 Rego con asistentes a la presentación de los actos del Orgullo 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este miércoles que "ninguna niña, niñe o niño debería crecer pensando que su identidad es una amenaza" y que la "única amenaza son las estructuras que castigan a quiénes no encajan".

"Es el sistema el que tiene que ser cambiado. No las personas obligadas a encajar en él", ha expresado Sira Rego durante su participación en la presentación de los actos del mes del Orgullo LGTBIQA+ organizados por su departamento, junto a organizaciones del colectivo.

Bajo la bandera arcoiris que el Ministerio ha desplegado en la fachada, Sira Rego ha puesto en valor el trabajo de las organizaciones del colectivo que trabajan por los derechos de "todas las personas" de España. "Cada día sostenéis, cada día defendéis y cada día ensancháis los derechos de nuestro país", ha ensalzado.

En este marco, la ministra de Juventud e Infancia ha indicado que la bandera del Orgullo es "un símbolo importante" y con ella se envía un mensaje: "Nuestras vidas no pueden seguir siendo empujadas al silencio". "Ninguna persona debería aprender desde niña, niñe y niño que una parte de su misma debe esconderse para poder ser querida, para poder ser respetada, para poder sentirse segura", ha declarado.

Además, Sira Rego ha asegurado que es una bandera de memoria, de lucha y de justicia. "Es memoria de quienes no pudieron nombrarse en voz alta y de quienes abrieron camino para que hoy podamos vivir con más libertad", ha expresado la ministra, que ha añadido que también es lucha porque "los derechos se conquistan, se organizan, se defienden y se pelean cada día". Así, ha agregado que "hoy más que nunca" es necesario seguir luchando por los derechos.

ESPAÑA, "PAÍS DE REFERENCIA"

Para Rego, España es un "país de referencia" en materia de derechos del colectivo, pero cree que hay que seguir caminando porque "el odio, la violencia y la discriminación siguen atravesando la vida de muchas personas del colectivo".

"No son hechos aislados, no son simples opiniones. Son mecanismos que intentan devolver a muchas personas al lugar del miedo, del silencio y de la vergüenza. Lo vemos cuando una persona trans tiene que defender una y otra vez su derecho a ser nombrada. Lo vemos cuando una adolescente oculta quién es porque teme quedarse sola. Lo vemos cuando una familia LGTBIQA+ todavía tiene que demostrar que es una familia", ha detallado.

Según la ministra Rego, "hablar de Orgullo significa ir mucho más allá de la narración de la inclusión", por lo que significa también hablar "de derechos, de autodeterminación, de deseo o de cuerpo, así como de educación de salud, de vivienda, de cuidados". "Porque una libertad que no tiene condiciones materiales para sostenerse no es libertad, es privilegio", ha destacado.

En el acto han intervenido también Marta Alonso, por parte de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+); Bet Giraldo, en representación de COGAM; Oliver Marco, por parte de Cesida; y Matteo Ibérico, en representación de la Plataforma Trans.

Marta Alonso ha puesto el acento en que el último informe de la FELGTBI+; revela que la juventud del colectivo sigue siendo uno de los grupos "que más afronta los hechos de odio, tanto en físico como en los medios digitales" y ha reclamado un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia colectivos vulnerables, una "lacra" presente en la sociedad española.

Desde COGAM, Bet Giraldo ha agradecido el apoyo del Gobierno y al Ministerio de Juventud, y ha advertido de que la Ley Trans se puede mejorar, pero "llegó para quedarse" por "mucho que entre la derecha". "Toda niña, niño o niñe tiene el derecho y el deber de descubrir quién es sin miedo, sin discriminación. Ningún menor debería sentir que tiene que esconder una parte de sí misme para ser queride y aceptade", ha reivindicado.

Oliver Marco, por parte de Cesida, ha denunciado la "violencia social e institucional" que llevan sufriendo desde hace 40 años, cuando aparecieron los primeros casos. "Llenemos el discurso de arcoiris pero que no nos olvidemos que todavía hay muchísimas personas que no pueden gozar de este colorido en su día a día", ha subrayado.

En representación de la Plataforma Trans, Matteo Ibérico ha explicado que "ser joven implica descubrir el mundo, construir la propia identidad y proyectar el futuro" y "sin embargo, para miles de jóvenes trans, esta etapa de la vida está marcada por barreras invisibles, pero devastadoras".

CAMPAÑA 'LIBRES Y SIN MIEDO'

Con el evento celebrado este miércoles el Ministerio de Juventud e Infancia inicia su campaña 'Libres y sin miedo', que encuadrará una serie de actos con motivo del Orgullo LGTBIQA+ 2026, entre los que se encuentra 'Infancia LGTBIQA+ y violencia digital' el lunes, 22 de junio, organizado por Vocento, con la colaboración del Ministerio.

El lunes, 29 de junio, tendrá lugar la presentación del informe 'Colección Estudios', elaborado por el Observatorio de la Diversidad Audiovisual; y el martes, 30 de junio, el acto público 'Pluma, cuerpo y memoria' con la participación de Le Cocó, Hornella Gongora y La Sorny, ambos en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia.

También en la sede del departamento de Rego se celebrará el diálogo intergeneracional 'Salir del armario: mayores y jóvenes sobre el avance de derechos en España' el miércoles 1 de julio, y la presentación y lectura del libro 'Urraca Urraquita Urraquitita', de Jaime Riba, el jueves 2 de julio.

Por su parte, la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y COGAM, el colectivo LGTBI+ de Madrid han presentado el decálogo de reivindicaciones del Orgullo Estatal 2026, bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.

Según han avanzado ambas organizaciones, la marcha por los derechos LGTBI+ recorrerá las calles de la ciudad de Madrid el sábado, 4 de julio, a las 19.00 horas, entre la Glorieta de Atocha y la plaza de Colón. Las convocantes insisten en que salir "es más necesario que nunca".

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha afirmado que la manifestación del Orgullo "es una de las principales herramientas" que tienen para conquistar sus derechos. "Este año es fundamental salir a la calle porque las agresiones contra personas LGTBI+ se han triplicado en solo dos años. Y solo a través de la movilización social podemos seguir avanzando hacia la igualdad real. Ya no basta con no retroceder, es imperativo seguir avanzando en derechos para blindarnos frente al odio organizado", ha añadido.