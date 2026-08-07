Rego ve en el rechazo al reparto de menores "una cuestión propagandística" y advierte: "La ley está para cumplirla"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado que el rechazo al reparto de menores no acompañados se trata de "una cuestión propagandística" y ha recordado que el Gobierno cuenta con "mecanismos jurídicos suficientes" para llevarlo a cabo.

"Es lamentable que se utilice a las personas más vulnerables en una tragedia como instrumento para hacer política", ha expresado Sira Rego en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, recogida por Europa Press.

La ministra ha reconocido la urgencia de activar la acogida de los menores en Ceuta tras la entrada masiva de personas de la semana pasada. "Tenemos mecanismos jurídicos suficientes. Por ejemplo, la reforma del artículo 35 (de la Ley de Extranjería) nos habilita para que haya una posibilidad relativamente rápida para esta acogida. Y ahora mismo tenemos que darnos prisa", ha subrayado.

Preguntada por los recelos de otras comunidades a recibir a estos menores y cómo garantizarán que la acogida se dé en las condiciones adecuadas, Rego ha recordado que "la ley está para cumplirla".

Al mismo tiempo, ha cuestionado la posición del PP y ha sostenido que se trata de una "cuestión propagandística". "Si lo que está diciendo el Partido Popular es que no va a cumplir, está situándose al margen de la ley", ha dicho.

En los últimos días, el PP ha asegurado que sus gobiernos autonómicos "cumplirán con la ley", si bien ha cuestionado la gestión del Gobierno. "Es el que tiene que resolver esta situación. Que no eche la pelota a las comunidades. Es un problema de seguridad y de inmigración ocasionado por este gobierno", ha aseverado este jueves el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, que ha recalcado que, "como siempre", la legislación vigente se respetará.

Sin embargo, Vox --socio de coalición en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía-- ha afirmado que el PP se opone en las comunidades autónomas que gobiernan.

"Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que se van a oponer", ha indicado el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, en una entrevista en 'Cuatro'.

UN EQUIPO DEL MINISTERIO TRABAJARÁ CON EL GOBIERNO DE CEUTA

Por otro lado, la titular de Juventud e Infancia no ha especificado cuántos menores no acompañados hay en Ceuta tras la entrada masiva ya que aún están en marcha los trabajos para registrarlos y afiliarlos.

"Hay niños y niñas que vienen de países que están en conflicto y bueno, ahora mismo necesitamos tener la situación global para poder atenderlos de manera singular y personalizada porque dependiendo de las circunstancias, lógicamente el procedimiento a seguir y las condiciones son diferentes", ha explicado.

Rego, además, ha defendido las labores de su departamento y ha asegurado que llevan trabajando desde el lunes pasado, "ya que observamos una entrada más alta de lo normal en Ceuta". Al mismo tiempo, ha avanzado que el próximo 16 de agosto llegará a la ciudad autónoma un equipo del Ministerio para trabajar "codo con codo" con el Gobierno ceutí.

"Creo que tenemos que ser diligentes en esto para garantizar los derechos y una acogida digna para todos estos niños y niñas, y también ser prudentes porque es un proceso que va a llevar unos días", ha añadido.