El regulador portugués avala la entrada de MFE en Impresa sin obligación de lanzar una OPA

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal (CMVM) ha confirmado este martes que MFE-MediaForEurope N.V. no tiene la obligación de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre todas las acciones y demás valores emitidos por Impresa, grupo multimedia portugues, editor de las cadenas de televisión 'SIC' y de publicaciones digitales e impresas, entre las que se encuentra el semanario 'Expresso'.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado MediaForEurope, que ha añadido que esta confirmación por parte del regulador portugués es la última condición suspensiva del acuerdo de inversión previamente suscrito con el grupo multimedia para la adquisición de una participación del 32,9% en Impresa.

En noviembre de 2025, la matriz de Mediaset España anunció la adquisición de una participación del 32,9% en Impresa fruto "de una lógica industrial y de colaboración con la familia Balsemão, accionistas históricos de Impresa, con el objetivo de desarrollar un proyecto común a largo plazo".

"Portugal es para MFE un mercado que responde a la visión de una empresa mediática europea, con capacidad de valorizar sus producciones locales y crecer por medio de plataformas digitales y nuevas tecnologías", dijo el grupo de comunicación con presencia en la península ibérica y en Europa, donde ya está presente en seis países: Italia, España, Alemania, Austria, Suiza y Portugal.

El consejero delegado de MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, explicó que con esta operación el grupo "extiende su alcance editorial y comercial a toda la península ibérica". "Los grandes inversores publicitarios consideran a España y Portugal como un solo mercado. Y gracias a esta nueva alianza con Impresa y a Mediaset España, mejoraremos más si cabe nuestro posicionamiento en el mercado europeo", destacó.

Berlusconi subrayó que Impresa "es una empresa familiar con una larga tradición en los medios de comunicación". "A partir de hoy trabajaremos conjuntamente por un nuevo desarrollo con espíritu emprendedor y concreto. Tanto es así que empezaremos enseguida con las colaboraciones operativas: venta de publicidad y plataforma digital", aseguró.

Por su parte, el consejero delegado de Impresa, Francisco Pedro Balsemão, agradeció a MFE "la confianza y el espíritu de colaboración con el que se ha forjado esta alianza".

"Es un orgullo para nosotros formar parte del principal grupo mediático europeo, ya que compartimos la visión de un futuro basado en contenidos de calidad, producción a nivel local e innovación tecnológica", afirmaba, a la vez que indicaba que desde Impresa van a aportar "su experiencia y su profundo vínculo con Portugal, con el objetivo de generar valor para todas las partes interesadas".