Reino Unido registra su primera noche tropical en mayo, con 21,3ºC al sur de Londres

Archivo - Reino Unido, a 13 de agosto de 2025. - Owen Humphreys/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La temperatura en Kenley Airfield, al sur de Londres, no ha bajado de 21,3ºC durante esta noche, según ha informado el servicio meteorológico del país a través de un mensaje en su cuenta de 'X'.

De manera provisional, esto supone que Reino Unido ha roto su récord de temperatura mínima diaria más alta en mayo y que lo ha hecho otra vez: justo ayer Kenley Airfield llegó a los 19,4ºC, rompiendo el récord anterior.

Durante este lunes se rompieron otros récords en el país, de acuerdo con su servicio meteorológico. Entre ellos, Reino Unido registró su día de mayo más cálido desde que hay registros, con una máxima de 34,8ºC en el Real Jardín Botánico de Kew, situado en el sur de Reino Unido.

En concreto, este récord supera en 2ºC el anterior de temperatura máxima para este mes en el país. "Este calor sería excepcional en el Reino Unido incluso a mediados del verano, y no digamos ya en mayo", indicó ayer el servicio meteorológico, también a través de su cuenta de 'X'.