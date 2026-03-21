Renfe afirma ser "una víctima" del accidente de Adamuz y promete ayudar a que "se conozca la verdad"

Archivo - Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmado este sábado que la compañía ferroviaria es "una víctima" del accidente de Adamuz y ha prometido contribuir sin "especulaciones" a que las víctimas y sus familiares sepan "la verdad".

"Nosotros, Renfe, somos una víctima de ese accidente. No solo tenemos víctimas entre nuestros viajeros, sino que incluso tenemos también víctimas entre nuestros trabajadores", ha manifestado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Desde Renfe lo único que vamos a hacer es contribuir a que se conozca la verdad", sin entrar en "especulaciones", que es lo que "se merecen" y lo que "quieren" las víctimas, como dejaron claro ante el accidente ferroviario de Angrois, ha señalado, en referencia al suceso ocurrido en Santiago de Compostela en 2013, que provocó 80 muertos y decenas de heridos.

"Vamos a contribuir a poner toda la información al servicio de las autoridades judiciales que están investigando el accidente, para dar a las víctimas algo que están pidiendo y que merecen, que es la verdad", y no "las especulaciones", ha insistido.

"Todo lo demás, desde luego, es ruido, y a quien no hace ningún bien es a las víctimas", concluye Fernández Heredia sobre el accidente ferroviario sucedido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.