Las víctimas de Adamuz se manifiestan bajo la lluvia en Huelva para reclamar "justicia ya"

Maniefestación por las calles de Huelva de familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Huelva). - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Huelva) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas --28 de ellas de Huelva-- junto a ciudadanos de diferentes municipios, se han manifestado este viernes, pese a la lluvia caída, por las calles de Huelva en memoria de los fallecidos y para exigir "justicia" y para que "se conozca toda la verdad".

Convocada por la recién creada Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, la manifestación bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia' se iniciaba, a las 18,00 horas, en la Estación de Tren de Huelva, un lugar "cargado de simbolismo" y ha recorrido varias calles de la ciudad bajo la lluvia, que hizo acto de aparición ya bien avanazada la misma, hasta llegar a la plaza de las Monjas en la que el presidente de dicha entidad, Mario Samper, ha leído un manifiesto.

De este modo, el propio Samper ha señalado, en declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, que se trata de un día "un poco duro" porque aún se encuentran "mal anímicamente", toda vez que ha comenzado la manifestación en "un lugar muy simbólico" que les hace recordar "aquella fatídica noche".

De este modo, ha explicado que la manifestación consta de dos partes. Por un lado, el "homenaje a las víctimas, a los fallecidos", y, por otro lado, "la reivindicación, como se está haciendo desde el minuto uno, que se sepa la verdad, que haya una investigación exhaustiva e imparcial, sin contaminaciones importantes" y "el juzgado determinará qué es lo que ha ocurrido realmente", toda vez que ha pedido que "se asuman las responsabilidades políticas y empresariales".

Asimismo, ha señalado que las administraciones "han tardado dos meses" y que "parece que ahora están empezando a arrancar". "El grueso de las acciones que necesitábamos las víctimas ya las hemos suplido entre nosotros mismos, con nuestra experiencia y con nuestro trabajo. Esperábamos que las administraciones llegaran un poco antes, concretamente, dos meses antes. Pero no ha sido hasta hace una semana cuando desde el Ministerio de Transporte se han puesto en contacto con nosotros", ha manifestado.

Al respecto, también ha señalado que han tenido conocimiento que desde el accidente de Angrois existe una oficina de atención a víctimas en sucesos de este tipo pero "hasta el momento todavía lo estamos esperando". "No sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. Como digo, al final el trabajo lo estamos haciendo nosotros mismos", ha señalado.

Asimismo, unas de las supervivientes, María José, ha señalado que "la recuperación está siendo lenta", y que aunque no podrá hacer el recorrido, ya que aún va con muletas, quería estar presente al inicio para reivindicar "el problema que tiene los trenes en España" y también para pedir "justicia por lo que hemos sobrevivido" y "en memoria de las personas que ya no estaban con nosotros".

"Yo me rompí la tibia y el peroné. Me sometieron a una operación de seis horas y media, pues tenía los huesos astillados. Ahora mismo ya estoy andando con muletas", ha explicado la superviviente, toda vez que ha señalado que "nunca" se le va a olvidar ese día".

En este sentido, la víctimas no han estado solas, ya que les han acompañado numerosos ciudadanos de diferentes municipios, además de entidades sociales y plataformas, que han querido arropar a los afectados del accidente, del que se ha cumplido dos meses.

De hecho, algunos municipios de la provincia como Punta Umbría o Lepe han habilitados autobuses para que las personas que lo quisiesen pudieran acudir a la manifestación.

Además, la asociación había expresado que la manifestación fuera apolítica y que no hubiera presencia de político como tal. Además, ha señalado que no va a ser la única acción que van a emprender, ya que están ultimando más actividades con el objetivo de que "no se olvide lo que pasó".