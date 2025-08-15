Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El resto del mes de agosto dejará temperaturas propias de la época del año en toda España, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sólo se esperan valores térmicos más altos de lo normal la próxima semana en el tercio oriental peninsular y Baleares.

Del 18 al 24 de agosto habrá precipitaciones superiores a las normales en puntos del nordeste peninsular debido a la formación de tormentas. Mientras, las lluvias serán escasas en la mitad sur peninsular y los archipiélagos.

Durante la semana siguiente, del 24 al 31 de agosto, las temperaturas propias de la época del año en todo el país y habrá lluvias escasas en el centro y sur de la Península. La incertidumbre aumentan notablemente para la semana siguiente, primera de septiembre: con la información actualmente disponible es probable que los valores térmicos continúen en general en valores propios de la época, sin una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.